Gazi Koşusu 2022 ne zaman yapılacak, saat kaçta, nerede? Hangi kanalda yayınlanacak? İşte 96. Gazi Koşusu'nda koşacak atlar

Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk adına ilk olarak 1927 yılında Adana'da düzenlenen Gazi Koşusu bu yıl yeniden yapılacak. Özellikle Türkiye'de at yarışı severlerin izlemekten en çok keyif aldığı Gazi Koşusu'nda heyecan 96.kez yaşanacak. Özellikle koronavirüs salgını nedeniyle son 2 yıldır seyircisiz olarak yapılan yarışa bu yıl ilginin bir hayli fazla olması bekleniyor. Yarışı kazanacak olan tayın sahibini 2 milyon 5 bin lira ödül alacağı yarış hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler için Gazi Koşusu 2022 ne zaman yapılacak, saat kaçta, nerede? Hangi kanalda yayınlanacak? sorularının cevapları haberimizde. İşte 96. Gazi Koşusu'nda koşacak atlar...

GAZİ KOŞUSU 2022 NE ZAMAN YAPILACAK, SAAT KAÇTA, NEREDE? GAZİ KOŞUSU HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

96. Gazi Koşusu İstanbul Bakırköy'de bulunan Veliefendi Hipodromu'nda 26 Haziran 2022 Pazar günü yapılacak. Saat 17.15'te başlayacak olan yarış, Kanal D, Smart Spor HD, Sportstv, A Spor, beIN Sports Haber, Tivibu Spor, Spor Smart, S Sport Plus, TJK Tv'den naklen ekranlara gelecek.

Gazi Koşusu'nu canlı olarak izlemek için tıklayınız.

96. GAZİ KOŞUSU'NDA KOŞACAK ATLARIN İSİMLERİ

96. Gazi Koşusu'na 22 safkanın kaydı yapılırken, bunlardan 19'u erkek, 3'ü de dişi taylardan oluştu. Yarışlarda boy gösterecek atların isimleri şöyle:

"Age of Fire, Anadolu Gururu, Baba Şahin, Bold Sea Rover, Bright Hope, Cafer Bey, Captain Fantastic, Cheeky Son, Çakırlar, Dollar Man, Final Dance, Hardmet, Maximus Boy, Mystic Power, Rage of the Wind, Royal Baby, Sigoş, Zala Bey, Zorro, Karakraliçe, Mucize Kız, Secret Power"