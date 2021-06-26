Gazi Koşusu kim kazandı? 95. Gazi Koşusu kazananı kim oldu 2021? Ödülü ne?

Bu yıl 95. kez düzenlenerek ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk anısına yaşanan at yarışı sporunun kazananı belli oldu. Yatışın sona ermesiyle arama motorlarında, Gazi Koşusu kim kazandı? 95. Gazi Koşusu kazananı kim oldu 2021? soruları araştırılıyor. İşte detaylar...

GAZİ KOŞUSU KİM KAZANDI? 95. GAZİ KOŞUSU KAZANANI KİM OLDU 2021?

Bu yıl 95.'si düzenlenen Gazi Koşusu’nun kazananı, Ahmet Çelik'in jokeyliğini yaptığı Burgas oldu.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına düzenlenen ve bu yıl 26 Haziran 2021 Cumartesi günü 17.15'te Veliefendi Hipodromu’nda gerçekleşen Gazi Koşusu, 2400 metre mesafede koşuldu. 3 yaşlı safkan İngiliz tayları, kupayı sahiplerine kazandırmak için piste çıktı.

GAZİ KOŞUSU ÖDÜLÜ NE?

Yılın en önemli randevusunda bu yılki birincilik ödülü 2.100.000 TL olarak belirlenirken, ikinciye 840.000 TL, üçüncüye 420.000 TL, dördüncüye 210.000 TL, beşinciye de 105.000 TL yarış ikramiyesi dağıtıldı. Koşuyu kazanan tayın sahibi Sanem Kahraman'a birincilik ikramiyesine ek olarak kayıt tutarları, taksit ücretleri ve at sahibi primiyle birlikte toplam 3.134.100 TL’lik bir ikramiye verilecek.

At sahibi aynı zamanda tayın yetiştiricisi ise bu tutara yetiştiricilik primi de dahil olacak ve ödül 3.737.850 TL’ye ulaşacak. 95. Gazi Koşusu’na, 22'si asıl ve 2’si yedek olmak üzere toplamda 24 safkanın kaydı yapılırken, bunlardan 22’si erkek, 2’si de dişi taylardan oluştu.

GAZİ KOŞUSU NEDİR?

Gazi koşusu, ilk kez Türk Kurtuluş Savaşı yıllarında Ankara’daki at yarışlarını kendi himayesinde yaptıran Mustafa Kemal, 1927 yılında emir vererek Gazi Koşusu’nun düzenlenmesini istemiştir. Ali Muhiddin Hacıbekir'in sahibi olduğu Neriman adlı kısrağın 1927 yılında kazandığı Gazi Koşusu’nu Atatürk ile İsmet İnönü birlikte izlemişlerdir.

Bu önemli koşuyu 1929 yılında Celal Bayar "Cap Gris Nez" ve 1930 yılında İsmet İnönü "Olgo" isimli safkanlarıyla kazanmışlardır.

1927 yılından itibaren her yıl düzenlenen Gazi Koşusu'nun en önemli özelliği, üç yaşlı safkan İngiliz taylarının yarış hayatlarında yalnız bir kere koşabilmeleridir.

1970 yılından beri Gazi Koşusu'nun kazananına heykeltıraş Doç. Dr. Şadi Çalık'ın eseri olan Atatürk'ün at üzerindeki som gümüşten heykeli verilmektedir. Bu heykeli ilk kez "Sadettin" adlı safkanın sahibi Sadun Atığ almıştır.

Ankara'da hipodrumun yetersiz kalması sonrasında 1936'da Büyük Ankara hipodrumunun inşasından sonra Gazi koşusu burada koşulmaya başlandı. 1979'da Büyük Ankara hipodromunun da kapanmasının ardından 1980 yılından itibaran Gazi koşusu İstanbul'da Veli Efendi Hipodrumunda koşulmakta.

Gazi Koşusu tüm koşular arasında çok özel bir anlam taşımaktadır. Bu koşuda tay koşabilmek bile büyük şereftir. Bu koşuyu kazanan safkan, yılın en başarılı atı unvanına da sahip olmakta ve yarışçılık tarihinde farklı bir yer kazanmaktadır. Bu nedenle her at sahibinin gönlünde Gazi Koşusu'na katılabilmek ve kazanabilmek yatmaktadır.

Mesafesi 2400 olan bu yarışlarda mesafe rekoru, Özdemir Atman'ın sahibi olduğu Bold Pilot'a aittir (2.26.22)

Eliyeşil Eküri Gazi Koşusu'nu en fazla kazanma başarısını gösteren eküri. Darling (1950), Kusun (1953), Atlıhan (1961), Melikşah (1963), Kayarlı (1964), Minimo (1971), Akkor (1972), Karayel (1973), Buğra (1976), Toraman (1982), Cartagena (1984), Hafız (1986), Popular Demand (2005) ile toplam 13 kez kazanmıştır.

Mümin Çılgın Gazi Koşusu'nu en fazla kazanma başarısını gösteren jokeydir. Helene De Troia (1960), Apaçi (1965), Nadas (1974), Dr. Seferof (1979), Dersim (1981), Uğurtay (1985), Hafız (1986), Top Image (1988) ve Abbas (1991) ile 9 kez ekuri ile kazanmıştır.