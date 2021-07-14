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  3. Gazi Üniversitesi Hastanesi Müdürü Muammer Zeki Şahnaoğlu kimdir? Muammer Zeki Şahnaoğlu kaç yaşında, nereli?

Gazi Üniversitesi Hastanesi Müdürü Muammer Zeki Şahnaoğlu kimdir? Muammer Zeki Şahnaoğlu kaç yaşında, nereli?

Son dakika... Gazi Üniversitesi Hastanesi Müdürü Muammer Zeki Şahnaoğlu'nun odasında bıçaklı saldırıya uğramasının ardından bir çok soru gündeme geldi. 4 yerinden bıçaklanan Zeki Şahnaoğlu ağır yaralı halde hastaneye kaldırıldı. Peki Muammer Zeki Şahnaoğlu kimdir? Muammer Zeki Şahnaoğlu kaç yaşında, nereli?

Gazi Üniversitesi Hastanesi Müdürü Muammer Zeki Şahnaoğlu kimdir? Muammer Zeki Şahnaoğlu kaç yaşında, nereli?

Son dakika... Gazi Üniversitesi Hastanesi Müdürü Muammer Zeki Şahnaoğlu, hastanede çalışan anestezi teknikeri Hakkı K. tarafından bıçaklı saldırı sonucu ağır yaralandı. İşte Muammer Zeki Şahnaoğlu kimdir? Muammer Zeki Şahnaoğlu kaç yaşında, nereli? sorularının yanıtı ve olayın detayları... 

GAZİ ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ MÜDÜRÜ MUAMMER ZEKİ ŞAHNAOĞLU KİMDİR?

Sabah saatlerinde meydana gelen olayda, Gazi Üniversitesi Hastanesi'nde anestezi teknikeri Hakkı K., hastane müdürü Muammer Zeki Şahnaoğlu'nu odasına girerek bıçakla saldırıda bulundu.  Şahnaoğlu'nu 4 yerinden bıçaklayan Hakkı K., hastanenin güvenlik görevlileri tarafından etkisiz hale getirildi. Kanlar içinde yere yığılan Şahnaoğlu ise sağlık görevlileri tarafından hastanenin acil servisine götürülüp, ilk müdahalesinin ardından ameliyata alındı.

Gazi Üniversitesi Hastanesi Müdürü Muammer Zeki Şahnaoğlu kimdir? Muammer Zeki Şahnaoğlu kaç yaşında, nereli?

MUAMMER ZEKİ ŞAHNAOĞLU KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Polis ekiplerine teslim edildikten sonra gözaltına alınan Hakkı K.ya, 'bipolar bozukluk' teşhisi konulduğu, bu yüzden salgın döneminde idari izin verildiği öğrenildi. İzninin sona ermesinin ardından hastaneye dönen teknikerin olayın gerçekleştiği günün bir gün öncesinde Hukuk Servisi'ne atamasının yapıldığı ve bu atama nedeniyle saldırıyı gerçekleştirdiği açıklandı. 

Şahnaoğlu'nun kaç yaşında ve nereli olduğu ise bilinmiyor. 

Gazi Üniversitesi Hastanesi Müdürü Muammer Zeki Şahnaoğlu kimdir? Muammer Zeki Şahnaoğlu kaç yaşında, nereli?

SALDIRGANIN İLK İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Saldırgan Hakkı K. polise verdiği ilk ifadesinde salgından dolayı çalışmak istemesine rağmen idari izne gönderildiğini, iş başı yaptıktan sonra da hastane müdürü Muammer Zeki Şahnaoğlu'nun kendisini başka bir serviste görevlendirdiğini, bu atama nedeniyle kendisini bıçakladığını söyledi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Gazi Üniversitesi Hastanesi Müdürü Muammer Zeki Şahnaoğlu kimdir? Muammer Zeki Şahnaoğlu kaç yaşında, nereli?

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