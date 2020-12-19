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  3. Gaziantep FK: 2 - Fenerbahçe: 1 (İlk yarı)

Gaziantep FK: 2 - Fenerbahçe: 1 (İlk yarı)

Süper Lig’in 13. haftasında Gaziantep FK, Fenerbahçe’yi konuk ediyor. Kıyasıya devam eden karşılaşmanın ilk yarısı Gaziantep'in 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Gaziantep FK: 2 - Fenerbahçe: 1 (İlk yarı)

Süper Lig’in 13. haftasında Fenerbahçe’yi konuk eden Gaziantep FK ilk yarıyı 2-1 üstünlükle kapattı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

9. dakikada Güray'ın kullandığı serbest vuruşta üst direkten sekip Gustavo'dan dönen topu Vetrih tamamlayarak ev sahibi ekibi öne geçirdi. 1-0

15. dakikada Pelkas'ın pasında topla buluşan Ferdi'nin yerden çektiği şutu farklı şekilde dışarı çıktı.

17. dakikada Mirallas'ın pasıyla penaltı noktası üzerinde topla buluşan Dicko'nun vuruşunda savunmaya çarpan meşin yuvarlak kornere çıktı.

24. dakikada Nazım Sangare'nin ortasında kale önünde topa dokunan Pelkas, meşin yuvarlağı ağlara göndererek skoru eşitledi. 1-1

35. dakikada Pelkas'ın ceza sahası dışından çektiği sert şutu Günay son anda kornere çeldi.

38. dakikada Djilobodji'nin ceza sahası içerisinde kafayla indirdiği top Tisserand'ın eline çarptı, hakem Cüneyt Çakır penaltı noktasını gösterdi.

39. dakikada Gaziantep FK'nın kazandığı penaltı atışını kullanan Alexandru Maxim kaleci ve topu ayrı köşelere gönderdi. 2-1

Detaylar gelecek...

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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