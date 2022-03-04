Gaziantep FK 2–2 Hatayspor | Maç sonucu, özeti
Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Gaziantep FK ile Atakaş Hatayspor, 2-2 berabere kaldı.
Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Gaziantep FK ile Atakaş Hatayspor, 2-2 berabere kaldı.
5. dakikada Gaziantep FK'nin golü geldi. Ev sahibi ekibin sağ kanattan gelişen atağında, Oğuz Ceylan'ın ceza sahası içerisine yaptığı ortaya Maxim'in kafa vuruşunda, top filelerle buluştu: 1-0
20. dakikada Atakaş Hatayspor beraberliği yakaladı. Ceza sahası içerisinde topla buluşan Ribeiro'nun sert vuruşunda, Lobjanidze'ye çarpan meşin yuvarlak filelere gitti: 1-1
29. dakikada Atakaş Hatayspor öne geçti. Konuk ekibin sol kanattan gelişen atağında, Lobjanidze'nin ceza sahası içerisine pasında topu kontrol eden El Kaabi'nin vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-2
33. dakikada ev sahibi takımın sol kanattan gelişen atağında, Sagal'ın ceza alanı içerisine yaptığı ortada Furkan Soyalp'in kafa vuruşunda, top az farkla auta çıktı.
Karşılaşmanın ilk yarısı, Atakaş Hatayspor'un 2-1 üstünlüğüyle sonuçlandı.
47. dakikada sol kanattan gelişen Gaziantep FK atağında, Recep Niyaz'ın ceza alanı içerisine yaptığı ortaya yükselen Figueiredo'un kafa vuruşunda, top az farkla auta çıktı.
53. dakikada sağ taraftan köşe atışını kullanan Maxim'in ortasında topla buluşan Figueiredo'nun vuruşunda, kaleci Munir meşin yuvarlağı çizgiden çıkardı.
65. dakikada Atakaş Hatayspor'un sağ kanattan geliştirdiği atakta El Kaabi'nin ceza sahası içerisine verdiği pasta topla buluşan Lobjanidze'nin vuruşunda, kaleci Mustafa Burak Bozan gole izin vermedi.
70. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Sagal'ın sert vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.
79. dakikada Gaziantep FK beraberliği yakaladı. Ceza sahası içerisinde topla buluşan Maxim'in sert vuruşunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 2-2
90+4. dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan El Kaabi, kaleci ile karşı karşıya kaldı. El Kaabi'nin vuruşunda, top dışarı çıktı.
Mücadele, 2-2 sona erdi.
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