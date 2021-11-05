Gaziantep FK- Kasımpaşa karşılaşmasında hakem maçı erken bitirdi, duşta olan oyuncuları geri çağırdı!

Süper Lig'de futbol heyecanı 12. hafta karşılaşmaları ile devam edecek. Bu kapsamda karşı karşıya gelen Gaziantep FK ile Kasımpaşa takımlarının kıyasıya rekabeti 2-0 skorla sonuçlandı Maç sonrası detaylar ortaya çıktı. Hakem maçı erken bitirince oyuncuları tekrar sahaya çağırdı. Soyunma odasında olan ve duş alan oyuncular sahaya geri çağırıldı.

KARŞILAŞMA 4 DAKİKA DAHA OYNANACAK!

Maçın hakemi Halis Özkahya, maçı erken bitirdiğini fark edince, 4 dakika daha oynatmak için oyuncuları sahaya geri çağırdı. Soyunma odasında bulunan takımda bazı oyuncular çoktan duşa girmişti. Bu sebeple sahaya biraz geç kalan takım yeniden oyuna girdi. 9 dakika uzatma süresi gösterilmesine rağmen karşılaşmanın son düdüğü 90+4. dakika çaldı. Karşılaşma 4 dakika daha oynandı. Maç sonucunda değişiklik yaşanmayınca Gaziantep FK resmi Twitter hesabından komik paylaşım geldi;