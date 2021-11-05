Gaziantep FK- Kasımpaşa karşılaşmasında hakem maçı erken bitirdi, duşta olan oyuncuları geri çağırdı!
Gaziantep FK- Kasımpaşa maçında yılın olayı yaşandı. Hakem önce maçı erken bitirdi, daha sonra soyunma odasında bulunan oyuncuları geri çağırdı. O esnada duş alan oyuncular sebebiyle maçın yeniden başlaması zaman aldı.
Süper Lig'de futbol heyecanı 12. hafta karşılaşmaları ile devam edecek. Bu kapsamda karşı karşıya gelen Gaziantep FK ile Kasımpaşa takımlarının kıyasıya rekabeti 2-0 skorla sonuçlandı Maç sonrası detaylar ortaya çıktı. Hakem maçı erken bitirince oyuncuları tekrar sahaya çağırdı. Soyunma odasında olan ve duş alan oyuncular sahaya geri çağırıldı.
KARŞILAŞMA 4 DAKİKA DAHA OYNANACAK!
Maçın hakemi Halis Özkahya, maçı erken bitirdiğini fark edince, 4 dakika daha oynatmak için oyuncuları sahaya geri çağırdı. Soyunma odasında bulunan takımda bazı oyuncular çoktan duşa girmişti. Bu sebeple sahaya biraz geç kalan takım yeniden oyuna girdi. 9 dakika uzatma süresi gösterilmesine rağmen karşılaşmanın son düdüğü 90+4. dakika çaldı. Karşılaşma 4 dakika daha oynandı. Maç sonucunda değişiklik yaşanmayınca Gaziantep FK resmi Twitter hesabından komik paylaşım geldi;
???♂️ UMARIZ BU KEZ MAÇ GERÇEKTEN BİTMİŞTİR!— Gaziantep FK (@GaziantepFK) November 5, 2021
MAÇ SONUCU | Gaziantep 2-0 Kasımpaşa