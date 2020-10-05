Gaziantep FK, Kevin Mirallas'ı getiriyor!

Gaziantep yerel medyasından çıkan haberlere göre, transferin son gününde taraftarına sürpriz yapmak isteyen yönetim, 32 yaşındaki Belçikalı Kevin Mirallas ile prensip anlaşmasına vardı. Kırmızı-siyahlılarda Başkan Mehmet Büyükekşi'nin bizzat ilgilendiği söylenen transferde kısa süre içerisinde sıcak bir gelişme yaşanabilir.

Yine yerel medyadan bazı kaynaklara göre, Belçikalı yıldız oyuncu Gaziantep için sağlık kontrolünden geçti. Transferin gün içerisinde tamamlanması ve resmi imzaların atılması bekleniyor.

Hücumun her iki kanadında ve forvet arkasında oynayabilen Mirallas daha önce Lille, Saint Etienne ve Olympiakos, Everton, Fiorentina, Royal Antwerp takımlarında oynamıştı.