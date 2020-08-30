Gaziantep FK tarafından transfer edilen Lica Kimdir?
Gaziantep FK, Portekiz ekibi Belenenses’te top koşturan 31 yaşındaki sol kanat oyuncusu Lica ile anlaşmaya vardı. Asıl mevkisi sol kanat olan Lica forvet arkası ve forvet olarakta görev yapabilmektedir.
Gaziantep FK kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Hücuma dönük orta saha arayan Gaziantep FK kariyeri boyunca oynadığı 347 maçta 65 gol atma başarısını gösteren 1,81 boyundaki Portekizli futbolcu Lica ile anlaştı.
Luís Carlos Pereira Carneiro ya da kısaca Licá, Belenenses takımında orta saha pozisyonunda görev yapan Portekizli millî futbolcudur. Profesyonel kariyerine 2006 yılında Estoril kulübünde başlamıştır.
Profesyonel kariyerine 2006 yılında Estoril kulübünde başladı. Daha sonra sırasıyla Tourizense, Trofense, Estoril, Porto, Rayo Vallecano, Vitória Guimarães, Nottingham Forest, Estoril ve Granada kulüplerinde oynadı.
Gaziantep FK yeni transferi Lica Kimdir?
Doğum tarihi: 8 Eylül 1988 (31 yıl yaşında), Lamelas, Portekiz
Tam adı: Luís Carlos Pereira Carneiro Lica
Boy: 1,81 m
Kilo: 71 kg
Kariyer başlangıç tarihi: 2006
Bir önceki takımı: Belenenses SAD (#7 / Forvet)
Lica Oyuncu Verileri
31 yaşındaki 1.81 boyundaki futbolcu sol kanatta görev yapıyor ve güncel piyasa değeri 500 bin avro
Lica Transfer Geçmişi
En yüksek piyasa değeri 3.50 milyon avroya ulaşan Lica geçtiğimiz sezon belenenses takımında forma giymişti
Lica Tüm Kariyer Performans Bilgileri
Lica kariyeri boyunca oynadığı 347 maçta 65 gol atma başarısı gösterirken 27 tanede asist yaparak oynadığı takımların skoruna katkıda bulundu