Gaziantep FK tarafından transfer edilen Lica Kimdir?

Gaziantep FK kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Hücuma dönük orta saha arayan Gaziantep FK kariyeri boyunca oynadığı 347 maçta 65 gol atma başarısını gösteren 1,81 boyundaki Portekizli futbolcu Lica ile anlaştı.

Luís Carlos Pereira Carneiro ya da kısaca Licá, Belenenses takımında orta saha pozisyonunda görev yapan Portekizli millî futbolcudur. Profesyonel kariyerine 2006 yılında Estoril kulübünde başlamıştır.

Profesyonel kariyerine 2006 yılında Estoril kulübünde başladı. Daha sonra sırasıyla Tourizense, Trofense, Estoril, Porto, Rayo Vallecano, Vitória Guimarães, Nottingham Forest, Estoril ve Granada kulüplerinde oynadı.

Gaziantep FK yeni transferi Lica Kimdir?

Doğum tarihi: 8 Eylül 1988 (31 yıl yaşında), Lamelas, Portekiz

Tam adı: Luís Carlos Pereira Carneiro Lica

Boy: 1,81 m

Kilo: 71 kg

Kariyer başlangıç tarihi: 2006

Bir önceki takımı: Belenenses SAD (#7 / Forvet)

Lica Oyuncu Verileri

31 yaşındaki 1.81 boyundaki futbolcu sol kanatta görev yapıyor ve güncel piyasa değeri 500 bin avro

Lica Transfer Geçmişi

En yüksek piyasa değeri 3.50 milyon avroya ulaşan Lica geçtiğimiz sezon belenenses takımında forma giymişti

Lica Tüm Kariyer Performans Bilgileri

Lica kariyeri boyunca oynadığı 347 maçta 65 gol atma başarısı gösterirken 27 tanede asist yaparak oynadığı takımların skoruna katkıda bulundu