Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut'tan maç sonrası sert açıklamalar: Hakkımızı helal etmiyoruz

Spor Toto Süper Lig'in 13'üncü haftasında Trabzonspor, Gaziantep FK'yı konuk etti. Trabzonspor'un evindeki mücadele Medical Park Stadyumu'nda oynandı. Maç Trabzonspor'un 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut maç sonrası yaptığı açıklamada hakeme yüklendi.

İşte Erol Bulut'un o açıklaması:

"Bugün hafızalarda yanlış şeyler kalıyor. Futbol hakkında konuşulacak güzel şeyler var. Ancak adalet adına konuşulacak hiçbir şey yok. Gaziantep camiası olarak bu hakem grubuna hakkımızı helal etmiyoruz. 5. dakikada hakem maçı bitirdi."

Trabzonspor dolu dizgin ilerliyor!