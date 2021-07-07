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Gaziantep İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ kimdir? Nereli? Kaç yaşında?

Resmi Gazete'nin 7 Temmuz 2021 tarihinde yayımlanan Cumhurbaşkanlığı atama kararı ile Şırnak İl Emniyet Müdürü görevinden alınarak Gaziantep İl Emniyet Müdürü görevine getirilen Gaziantep İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ kimdir? Nereli? Kaç yaşında?

Gaziantep İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ kimdir? Nereli? Kaç yaşında?

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı atama kararında, Şırnak İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ görev değişikliğine gidilerek Gaziantep İl Emniyet Müdürü görevine getirildi. Bunun üzerine vatandaşlar tarafından Gaziantep İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ kimdir? Nereli? Kaç yaşında? soruları da merak konusu oldu. İşte detaylar...

GAZİANTEP İL EMNİYET MÜDÜRÜ MUSTAFA EMRE BAŞBUĞ KİMDİR? NERELİ? KAÇ YAŞINDA?

Gaziantep'in yeni emniyet müdürü 50 yaşındaki Mustafa Emre Başbuğ, 1971 yılında Sivas'ın Divriği ilçesinde dünyaya gelmiştir.

Evli olan Mustafa Emre Başbuğ 2 çocuk babasıdır.

Polis Akademisi Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunu olan Mustafa Emre Başbuğ iyi derecede İngilizce biliyor. 

Cumhurbaşkanlığı onaylı atama kararı ile 7 Temmuz 2021 tarihinde Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü görevine getirilmiştir.

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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