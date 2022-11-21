Gaziantep Karkamış'ta hain saldırı! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaralıların son durumunu açıkladı!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Gaziantep Karkamış'ta medyana gelen terör saldırısında yaralanan vatandaşların son durumunu paylaştı.

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Gaziantep Karkamış'ta hain saldırı! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaralıların son durumunu açıkladı!

Gaziantep Karkamış'taki terör örgütü PKK/YPG tarafından gerçekleştirilen hain saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti 19 kişi ise yaralandı. Yaralıların tedavileri hastanede devam ederken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan yaralıların son durumuna ilişkin önemli açıklamalar geldi.

Gaziantep Karkamış'ta hain saldırı! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaralıların son durumunu açıkladı!

2 KİŞİNİN DURUMU AĞIR

Fahrettin Koca yaptığı açıklamada "Gaziantep Karkamış’a, hain terör örgütü tarafından yapılan havan topu saldırısı sonucu, biri çocuk olmak üzere, 2 vatandaşımız hayatını kaybetti, 19 kişi yaralandı. Tedavisi tamamlanan 12 yaralı taburcu oldu. 7 kişinin tedavisi ise devam ediyor, 2’sinin durumu ağır. Saldırının akabinde 18 ambulans, 5 UMKE Timi, toplam 84 sağlık personeli olay yerine görevlendirilmiş, acil müdahalelerin ardından yaralılar hastanelere yetiştirilmiştir. Vefat eden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet; milletimize başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Gaziantep Karkamış'ta hain saldırı! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaralıların son durumunu açıkladı!

Terör örgütü YPG/PKK tarafından Gaziantep'in Karkamış ilçesine 4 roket atıldı.

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