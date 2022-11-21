Gaziantep Karkamış'ta hain saldırı! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaralıların son durumunu açıkladı!

Gaziantep Karkamış'taki terör örgütü PKK/YPG tarafından gerçekleştirilen hain saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti 19 kişi ise yaralandı. Yaralıların tedavileri hastanede devam ederken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan yaralıların son durumuna ilişkin önemli açıklamalar geldi.

2 KİŞİNİN DURUMU AĞIR

Fahrettin Koca yaptığı açıklamada "Gaziantep Karkamış’a, hain terör örgütü tarafından yapılan havan topu saldırısı sonucu, biri çocuk olmak üzere, 2 vatandaşımız hayatını kaybetti, 19 kişi yaralandı. Tedavisi tamamlanan 12 yaralı taburcu oldu. 7 kişinin tedavisi ise devam ediyor, 2’sinin durumu ağır. Saldırının akabinde 18 ambulans, 5 UMKE Timi, toplam 84 sağlık personeli olay yerine görevlendirilmiş, acil müdahalelerin ardından yaralılar hastanelere yetiştirilmiştir. Vefat eden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet; milletimize başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.

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