Gaziantep Şehir Hastanesi açıldı, vali bey hayran kaldı: Gerçekten devasa bir yatırım

Türkiye'nin en büyük şehir hastaneleri arasından yer alan Gaziantep Şehir Hastanesi, hastalara hizmet veremeye başladı. Gaziantep Valisi Kemal Çeber, hasta kabulünün ilk günü hastalarla bir araya gelerek "Gaziantep Şehir Hastanesi gurur duyulacak bir yatırım. Gaziantep'e, bölgemize ve ülkemize hayırlı olsun. Gerçekten devasa bir yatırım. " ifadelerinde bulundu.

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Gaziantep Şehir Hastanesi açıldı, vali bey hayran kaldı: Gerçekten devasa bir yatırım

Gaziantep Şehir Hastanesi, bugün itibariyle hasta kabulüne başladı. Bin 875 yataklı Hizmet vermeye başlayan Şehir Hastanesi'nde 335 poliklinik, 259 yoğun bakım yatağı, 30 diyaliz yatağı, 64 ameliyathane bulunuyor.

İlk hastalarını ağırlayan hastanede hastalarla buluşan Gaziantep Valisi Kemal Çeber, açıklamalarda bulundu.

"Devasa bir yatırım"

Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Şehir Hastanesi'nin sadece Gaziantep'e değil bölgeye de ciddi hizmet sunacağını ifade ederek, "Gaziantep Şehir Hastanesi gurur duyulacak bir yatırım. Gaziantep'e, bölgemize ve ülkemize hayırlı olsun. Gerçekten devasa bir yatırım. Bugün itibariyle de hizmet vermeye başladı. Bu yatırımla ilimizde sağlıkla ilgili yeni bir seviyeye geçmiş olduk. Kentimizi ve bölgemizi sağlık ile ilgili çok rahatlatacak ve çok daha konforlu hale getirecek bir hizmet. Yedi bloktan oluşan bin 875 yataklı hastaneyi ayrı ayrı 7 hastane gibi düşünebilirsiniz. Hastanenin açılışı sırasında koordinasyon konusunda da belediyelerimiz özel olarak çalıştı. Gaziantep'e ve bölgemize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

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Gaziantep İl Sağlık Müdürü Beytullah Şahin ve Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Süleyman Çetinkünar ise hastane için bakanlık tarafından çok sayıda personel ataması yapıldığını ve önümüzdeki günlerde de çok sayıda yeni sağlık personeli ataması yapılacağını açıkladı.

Gaziantep Şehir Hastanesi hangi bölümler yer alıyor?

Gaziantep Şehir Hastanesi'nde

  • Hiperbarik,
  • Getat Merkezi,
  • Yanık Ünitesi,
  • Nükleer Tıp, Genetik Hastalıklar Tanı ve Tedavi Merkezi,
  • İnme Merkezi,
  • Perinatoloji Merkezi,
  • Onkoloji Tanı Tedavi Merkezi,
  • son teknoloji Tomoterapi ve Brakiterapi cihazlarıyla hizmeti sunulacak.

Ayrıca hastanede Radyasyon Onkolojisi Merkezi, Kalp Damar Merkezi ve Faz 1 Araştırma Merkezi de yer alıyor.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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