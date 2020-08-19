Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin akla gelen ilk illerinden birisi olan Gaziantep, lezzetleri ve kültürüyle de vatandaşların gözde şehirlerinden birisi. Türkiye sınırlarını aşan ünü sayesinde ülkemizin adını da duyurmayı başaran Gaziantep, enfes tatlarıyla akıllarda kalıyor. Peki, Gaziantep'in neyi meşhur? Gaziantep'te gezilecek yerler nerelerdir? Detaylar haberimizde...

GAZİANTEP'İN NEYİ MEŞHUR?

Katmer

Gaziantep'in akla gelen ilk lezzetlerinden birisi olan Katmer, kahvaltıların baş tacı olarak bilinir.

Antep Fıstığı

Adını dünyaya duyurmuş olan Antep Fıstığı, Gaziantep'in önemli lezzetlerinden birisi.

Ali Nazik Kebabı

Lezzet harikası olarak bilinen Ali Nazik Kebabı, Türkiye'nin her şehrine ulaşmış durumda

Künefe

Sadece ana yemekleriyle meşhur olmayan Gaziantep, tatlılarıyla da oldukça ünlü bir şehir. Bu tatlılardan en çok duyulanlardan birisi de Künefe tatlısı.

Lahmacun

Yine Türkiye'nin yemek kültüründe oldukça önemli bir yere sahip olan Lahmacunun da ana vatanı Gaziantep'dir.

Baklava

Künefe gibi adını yalnızca Türkiye'de değil dünyaya da duyurmuş olan Baklava'da Gaziantep'in en ünlü yiyecekleri arasında yer alır.

GAZİANTEP'TE GEZİLECEK YERLER

Zeugma Mozaik Müzesi

9 Eylül 2011 tarihinde Gaziantep'te açılan ve 1700 metrekarelik mozaik ile dünyanın ikinci büyük mozaik müzesi olma özelliğini taşıyan müzedir.

Rumkale

Rumkale Gaziantep'in Nizip ilçesi sınırları Kamışlı köyü içinde bulunan ve günümüzde Nizip-Birecik Barajı gölünün oluşmasıyla doğmuş bir yarımadada yer alan tarihi kale.

Gaziantep Oyun ve Oyuncak Müzesi

Avlu ile mağaranın yer aldığı bu tarihi okul binasında 1700'lerden kalma oyuncak ve oyunlar sergilenir.