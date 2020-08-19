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  3. Gaziantep'in neyi meşhur? Gaziantep'te gezilecek yerler

Gaziantep'in neyi meşhur? Gaziantep'te gezilecek yerler

Türkiye'nin yiyecekleriyle en gözde şehri olan Gaziantep, yerli ve yabancı turistlerin uğrak alanlarından birisi. Türkiye sınırlarını aşan Gaziantep lezzetleri, ülkemizin adını yurt dışında temsil etmeye devam ediyor. Peki, Gaziantep'in neyi meşhur? Gaziantep'te gezilecek yerler nerelerdir? Detaylar haberimizde...

Gaziantep'in neyi meşhur? Gaziantep'te gezilecek yerler

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin akla gelen ilk illerinden birisi olan Gaziantep, lezzetleri ve kültürüyle de vatandaşların gözde şehirlerinden birisi. Türkiye sınırlarını aşan ünü sayesinde ülkemizin adını da duyurmayı başaran Gaziantep, enfes tatlarıyla akıllarda kalıyor. Peki, Gaziantep'in neyi meşhur? Gaziantep'te gezilecek yerler nerelerdir? Detaylar haberimizde...

GAZİANTEP'İN NEYİ MEŞHUR?

Gaziantep'in neyi meşhur? Gaziantep'te gezilecek yerler

Katmer

Gaziantep'in akla gelen ilk lezzetlerinden birisi olan Katmer, kahvaltıların baş tacı olarak bilinir. 

Gaziantep'in neyi meşhur? Gaziantep'te gezilecek yerler

Antep Fıstığı

Adını dünyaya duyurmuş olan Antep Fıstığı, Gaziantep'in önemli lezzetlerinden birisi.

Gaziantep'in neyi meşhur? Gaziantep'te gezilecek yerler

Ali Nazik Kebabı

Lezzet harikası olarak bilinen Ali Nazik Kebabı, Türkiye'nin her şehrine ulaşmış durumda

Gaziantep'in neyi meşhur? Gaziantep'te gezilecek yerler

Künefe

Sadece ana yemekleriyle meşhur olmayan Gaziantep, tatlılarıyla da oldukça ünlü bir şehir. Bu tatlılardan en çok duyulanlardan birisi de Künefe tatlısı.

Gaziantep'in neyi meşhur? Gaziantep'te gezilecek yerler

Lahmacun

Yine Türkiye'nin yemek kültüründe oldukça önemli bir yere sahip olan Lahmacunun da ana vatanı Gaziantep'dir.

Gaziantep'in neyi meşhur? Gaziantep'te gezilecek yerler

Baklava

Künefe gibi adını yalnızca Türkiye'de değil dünyaya da duyurmuş olan Baklava'da Gaziantep'in en ünlü yiyecekleri arasında yer alır.

GAZİANTEP'TE GEZİLECEK YERLER

Gaziantep'in neyi meşhur? Gaziantep'te gezilecek yerlerZeugma Mozaik Müzesi

9 Eylül 2011 tarihinde Gaziantep'te açılan ve 1700 metrekarelik mozaik ile dünyanın ikinci büyük mozaik müzesi olma özelliğini taşıyan müzedir.

Gaziantep'in neyi meşhur? Gaziantep'te gezilecek yerler

Rumkale

Rumkale Gaziantep'in Nizip ilçesi sınırları Kamışlı köyü içinde bulunan ve günümüzde Nizip-Birecik Barajı gölünün oluşmasıyla doğmuş bir yarımadada yer alan tarihi kale.

Gaziantep'in neyi meşhur? Gaziantep'te gezilecek yerler

Gaziantep Oyun ve Oyuncak Müzesi

Avlu ile mağaranın yer aldığı bu tarihi okul binasında 1700'lerden kalma oyuncak ve oyunlar sergilenir.

Onur Çelik
Spor Editörü


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