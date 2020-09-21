Gaziantep’te 1378 kişiye ceza kesildi

Gaziantep'te, polis ekiplerince dün yapılan denetimde, koronavirüs tedbirlerine aykırı hareket eden 1378 kişiye idari para cezası kesildi. İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, kentte dün yapılan denetimlerde, sosyal mesafe ve maske kurallarına uymadığı belirlenen 1378 kişiye koronavirüs tedbirlerine uymadıkları için idari para cezası uygulandı. Denetimlerde ayrıca karantina hükümlerine uymayan 2 kişi hakkında da işlem yapıldı.

KORONAVİRÜSTE SON DURUM

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, Sağlık Bakanlığının bilgilendirme sayfası "covid19.saglik.gov.tr" üzerinden paylaşıldı. Güncel verilere göre, son 24 saatte 95 bin 321 Kovid-19 testi yapıldı, 1519 kişiye hastalık tanısı konuldu.

Son 24 saatte 61 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, 1116 kişi ise iyileşti. Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 267 bin 233'e çıktı.

Toplam test sayısı 9 milyon 269 bin 15, vaka sayısı 302 bin 867, vefat sayısı 7 bin 506 olarak kayıtlara geçti.

Aktif hasta sayısı 28 bin 128, ağır hasta sayısı 1456, hastalarda zatürre oranı ise yüzde 7 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda "Bugün ağır hasta sayımız 1.456’ya ulaştı. Artış hızı yavaşlamış olsa da bu sayı azalmadan huzurlu olamayız. Birlikte mücadele virüsü yenecek en önemli güç. Sağlık çalışanlarımıza vefa göstergemiz tedbirde güç birliğidir." ifadelerini kullandı.