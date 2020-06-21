Gaziantep'te askeri araç devrildi! Yaralılar var
Gaziantep, Karkamış'ta seyir halindeki bir askeri araç devrildi. Kazada 4 asker yaralandı.
Gaziantep'in Karkamış ilçesinde seyir halindeki bir askeri araç devrildi.
Edinilen bilgiye göre, Gaziantep'in Nizip ilçesinden Karkamış ilçesi istikametine giden askeri araç, tekerinin yerinden fırlaması sebebiyle yoldan çıktı.
4 ASKER YARALANDI
Yol kenarındaki tarlaya devrilen araçta bulunan 4 askerin yaralandığı öğrenildi.
Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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