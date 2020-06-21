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Gaziantep'te askeri araç devrildi! Yaralılar var

Gaziantep, Karkamış'ta seyir halindeki bir askeri araç devrildi. Kazada 4 asker yaralandı.

Gaziantep'te askeri araç devrildi! Yaralılar var

Gaziantep'in Karkamış ilçesinde seyir halindeki bir askeri araç devrildi.

Edinilen bilgiye göre, Gaziantep'in Nizip ilçesinden Karkamış ilçesi istikametine giden askeri araç, tekerinin yerinden fırlaması sebebiyle yoldan çıktı.

4 ASKER YARALANDI

Yol kenarındaki tarlaya devrilen araçta bulunan 4 askerin yaralandığı öğrenildi.

Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Berkem Temizel
Gece Editörü


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