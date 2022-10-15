Gaziantep'te başarılı operasyon: Kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ üyesi yakalandı, mahkemede tutuklandı

Gaziantep'te FETÖ/ PDY'ye yönelik başlatılan operasyon kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden olan ve hakkında 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ş.B. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Melahat Ersoy
Ekonomi & Dünya Haberleri Editör
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Gaziantep'te başarılı operasyon: Kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ üyesi yakalandı, mahkemede tutuklandı

Türkiye'nin geleceğine kast eden FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik operasyonlar sürüyor. Bu kapsamda Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin engellenmesi, örgüt mensuplarının yakalanmasına yönelik başlatılan soruşturma kapsamında operasyon düzenledi.

KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI TESPİT EDİLDİ

Operasyonda hakkında FETÖ silahlı terör örgütünün üye olmaktan kesinleşmiş 9 yıl hapis cezası bulunan Ş.B de yakalandı.

MAHKEMEYE ÇIKARILDI, KARAR VERİLDİ

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Ş.B. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi

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