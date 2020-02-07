Gaziantep'te bir vatandaş kesim hatalı 1 YTL için 100 bin lira istiyor

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yaşayan işletme sahibi Ümit Nuri Gültekin, 15 yıl önce özel bir şirkette çalıştığı dönemde bankamatiğe giderek maaşını çekti. O dönem ATM cihazından çıkan kesim hatalı 1 YTL'yi 15 yıl boyunca saklayan Kesim, hatalı parası için 100 bin lira istiyor.

Konu ile ilgili olarak konuşan Gültekin, paranın hatalı olduğunu alışveriş yaptığı sırada fark ettiğini belirtti ve "Koleksiyonculardan teklif bekliyorum. Sattığım taktirde iş yerimi büyüteceğim. 2005 yılında özel bir şirkette çalıştığım dönemde ATM'den aldığım maaş içeresinde 1 YTL'nin hatalı baskı olduğunu fark ettim ve o gün bugündür saklıyorum. Eğer bu parayı meraklılarına satarsam iş yerimi büyüteceğim. Bu paranın ederi 100 bin TL çünkü hem bu paranın bir örneği yok hem de tedavülden kalktı." ifadelerini kullandı.