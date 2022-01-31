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  3. Gaziantep'te can pazarı! Yolcu otobüsü şarampole uçtu! 15 yaralı var!

Gaziantep'te can pazarı! Yolcu otobüsü şarampole uçtu! 15 yaralı var!

Gaziantep'te yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 15 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Gaziantep, Kahramanmaraş ve Osmaniye'deki çeşitli hastanelere sevk edildi.

Gaziantep'te can pazarı! Yolcu otobüsü şarampole uçtu! 15 yaralı var!

Gaziantep'te yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 15 kişi yaralandı.

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Narlı gişeleri yakınlarında sürücüsü henüz belirlenemeyen yolcu otobüsü şarampole devrildi.

Gaziantep'te yolcu otobüsü şarampole uçtu! 15 yaralı var!

15 YOLCU YARALANDI

İddiaya göre Adıyaman’dan yola çıkan yolcu otobüsü Narlı Kavşağına yaklaştığı esnada şoförün kontrolünü kaybetmesi sonucu otobüs şarampole devrildi. Kazada otobüste bulunan 15 yolcu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine Kahramanmaraş ve Gaziantep’ten çok sayıda 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

Gaziantep'te yolcu otobüsü şarampole uçtu! 15 yaralı var!

SEFERBER OLUNDU

Yan devrilen otobüsteki yolcular itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri tarafından çıkarıldı. Can pazarının yaşandığı kazada yaralanan yolcular ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Gaziantep ve Kahramanmaraş’taki hastanelere kaldırıldı.

Gaziantep'te yolcu otobüsü şarampole uçtu! 15 yaralı var!​​​​​​​

Olay yerine sevk edilen jandarma ve polis ekipleri yolda ikinci bir kaza yaşanmaması için geniş çaplı güvenlik önlemi aldı.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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