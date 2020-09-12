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Gaziantep'te demir doğrama atölyesinde patlama ve yangın meydana geldi

Gaziantep'te, bir demir doğrama atölyesinde meydana gelen patlama ve yangın nedeniyle bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Gaziantep'te demir doğrama atölyesinde patlama ve yangın meydana geldi

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te, bir demir doğrama atölyesinde meydana gelen patlama ve yangın nedeniyle bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Seyrantepe Mahallesi'nde demir doğrama işlerinin yapıldığı atölyede henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi.

Patlamanın yaşandığı fabrikada yangın da çıktığı öğrenildi.

Bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.



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