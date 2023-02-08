Gaziantep'te ekmeğin fiyatını 14 liraya çıkartmışlardı! Belediye başkanı gitti hesap sordu, o fırıncı bakın kendini nasıl savundu!

Kahramanmaraş'ta peş peşe gelen büyük depremler 10 ilde çok büyük bir yıkıma neden oldu. Birçok ev işyeri depremden dolayı hasar alırken çok sayıda kişi yaşamını yetirdi. Bölgede halen arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Bu gelişmeler yaşanırken bölgede ekmek, su ve gıda sıkıntısı da baş gösteriyor. Depremin ardından her ne kadar Türkiye'nin dört bir yanından yardım gönderilse de, bu yardımlar depremzedelere ulaşana kadar vatandaşlar bir şekilde ihtiyaçlarını çeşitli işletmelerden gidermeye çalışıyor. İşte Gaziantep, Şahinbey'deki bir fırında onlardan bir tanesi...

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