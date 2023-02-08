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Gaziantep'te ekmeğin fiyatını 14 liraya çıkartmışlardı! Belediye başkanı gitti hesap sordu, o fırıncı bakın kendini nasıl savundu!
Gaziantep, Şahinbey'de bir ekmek fırınının 6 liralık ekmeği, 14 liraya satması sosyal medyaya gündem olmuştu. Görüntüler ardından harekete geçen Şahinbey Belediye başkanı hesap sormak için o fırına gitti, fırıncı bakın kendini nasıl savundu.
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