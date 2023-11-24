Gaziantep'te eski eşinin düğününü basan şahıs katliam yaptı! Çok sayıda ölü ve yaralı var!

Olay, saat 22.30 sıralarında Şehitkamil ilçesi Aydıntepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, mahallede yapılan bir sokak düğününe gelinin eski eşinin yakınları tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Düğün alanına rastgele açılan ateş sonucu 5 kişi yaralandı.

1 kişi öldü, 1'i ağır 4 kişi yaralandı

Olay üzerine düğün alanında büyük panik yaşanırken 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Silahlı saldırıda yaralanan 5 kişi, çevredeki vatandaşların özel araçlarıyla Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan üç çocuk babası Murat Kara (32) yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Düğün evi cenaze evine döndü, hastanede geniş güvenlik önlemi alındı

Olay sonrası düğün evi bir anda cenaze evine döndü. Düğün için toplanan kalabalık, Murat Kara'nın ölüm haberiyle feryat ederek göz yaşı döktü. Öte yandan yaralıların tedavi gördüğü hastanede polis ekipleri tarafından geniş güvenlik önlemleri alındı.

Kaçan saldırganlar aranıyor

Silahlı saldırıyı yaparak kaçan zanlıları yakalamak için Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından geniş çaplı çalışma başlatıldı.