Gaziantep'te feci kaza! Hafriyat kamyonu trafik ışıklarında duran araçları ezdi geçti, 5 ölü 17 yaralı

Son dakika haberi: Gaziantep-Nurdağı Karayolu'nun Sakçagözü mevkiinde meydana gelen kazada, hafriyat yüklü kamyon yokuş aşağı giderken trafik ışıklarında bekleyen araçlara çarptı.
Gaziantep Valisi Kemal Çeber kazaya ilişkin açıklamada bulundu:
Nurdağı İlçemizin Sakçagözü Mahallesi'nde D 400 Karayolu üzerinde bulunan trafik ışıklarında bir kamyonun freninin patlayarak 3 araca çarpması sonucu maalesef 5 vatandaşımız hayatını kaybetti. 17 vatandaşımız yaralandı.
IŞIKLARDA DURAN ARAÇLARI EZDİ GEÇTİ
Yol trafiğe kapatıldı ve ilgili tüm ekiplerimiz olay yerinde gerekli önlemleri alıyor. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum.
Kaza sonrası yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Antalya'da bunalıma giren bir kadın, tüm evi pencereden aşağı attı!
Aydın’da trafik kazası! Hurdaya dönen araçtansağ çıkamadılar!
Su almaya gitti uçurumdan aşağı düştü! 5 gün düştüğü yerden kalkamadı, hayat mücadelesini çok konuşulacak bir yöntemle kazandı!
4 öğretmenin hayatını kaybettiği kazanın bilirkişi raporunda: Doğa olayı değil ihmal çıktı!
Üsküdar’da kuyumcu soygunu! Vatandaş hırsızları durdurmak için üzerine ne bulduysa fırlattı!
İki günde 9’uncu yangın çıktı! Mahallede üst üste çıkan yangınlar vatandaşı tedirgin etti
KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)