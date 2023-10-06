Gaziantep'te feci kaza! Hafriyat kamyonu trafik ışıklarında duran araçları ezdi geçti, 5 ölü 17 yaralı

Gaziantep Hafriyat kamyonu dehşet saçtı. henüz nedeni belli olmayan bir nedeni belli olmayan kazada, Nurdağı Karayolu Sakçagözü mevkiinde ışıklarda duran araçları ezip geçerek 5 kişinin ölümüne 17 kişinin yaralanmasına neden oldu.

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Gaziantep'te feci kaza! Hafriyat kamyonu trafik ışıklarında duran araçları ezdi geçti, 5 ölü 17 yaralı

Son dakika haberi: Gaziantep-Nurdağı Karayolu'nun Sakçagözü mevkiinde meydana gelen kazada, hafriyat yüklü kamyon yokuş aşağı giderken trafik ışıklarında bekleyen araçlara çarptı.

Gaziantep Valisi Kemal Çeber kazaya ilişkin açıklamada bulundu:

Nurdağı İlçemizin Sakçagözü Mahallesi'nde D 400 Karayolu üzerinde bulunan trafik ışıklarında bir kamyonun freninin patlayarak 3 araca çarpması sonucu maalesef 5 vatandaşımız hayatını kaybetti. 17 vatandaşımız yaralandı.

Gaziantep'te feci kaza! Hafriyat kamyonu trafik ışıklarında duran araçları ezdi geçti, 5 ölü 17 yaralı

IŞIKLARDA DURAN ARAÇLARI EZDİ GEÇTİ

Yol trafiğe kapatıldı ve ilgili tüm ekiplerimiz olay yerinde gerekli önlemleri alıyor. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum.

Kaza sonrası yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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