İki günde 9’uncu yangın çıktı! Mahallede üst üste çıkan yangınlar vatandaşı tedirgin etti

Karabük'ün Ovacık ilçesinde dün yaşanan 6 yangın sonrası bugün aynı mahallede 3 samanlıkta yangın çıktı. Bölge halkı tedirgin olurken, olayın kundaklama olacağı şüphesiyle jandarma ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı.

YAYINLAMA
Google News
İki günde 9’uncu yangın çıktı! Mahallede üst üste çıkan yangınlar vatandaşı tedirgin etti

Karabük'ün Ovacık ilçesinde dün yaşanan 6 yangın sonrası bugün aynı mahallede 3 samanlıkta yangın çıktı. Bölge halkı tedirgin olurken, olayın kundaklama olacağı şüphesiyle jandarma ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı.

İlçede dün akşam ve gece yarısı çıkan 6 ayrı yangında ticari taksi, metruk bina ve 4 samanlık zarar görürken, bugün öğle saatlerinde ise 3 samanlıkta yangın çıktı. Dünden bu yana çıkan 9 ayrı yangın nedeniyle bölge halkı tedirgin olurken, olayın kundaklama olacağı şüphesiyle jandarma ekipleri geniş çaplı incelemelerini sürdürüyor.

İki günde 9’uncu yangın çıktı! Mahallede üst üste çıkan yangınlar vatandaşı tedirgin etti

Merkeze bağlı Gümüşler Mahallesi'nde Zeki Orhan'a ait 3 samanlıkta henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve Orman İşletme arazözleri sevk edildi. Ayrı noktalarda başlayan yangın, ekiplerin müdahalesi ile kontrol altına alındı. Ekipler soğutma çalışmalarını sürdürüyor.

İki günde 9’uncu yangın çıktı! Mahallede üst üste çıkan yangınlar vatandaşı tedirgin etti

Aynı bölgede dün gece AK Parti Ovacık İlçe Başkanı Ahmet Şahin'e ait ticari taksi, ahır ve samanlıkta, yine Gümüşler Mahallesi'nde Ramazan Şahin, Karşı Mahalle'de Mustafa Süze, Ekincik köyü yolu üzerinde de Ahmet Mazhar Denli'ye ait samanlıklarda yangın çıkmıştı.

Fırınlara şafak denetimi! Hakkari'de 3 fırına ceza ceza kesildiFırınlara şafak denetimi! Hakkari'de 3 fırına ceza ceza kesildi

MİT, Nokta operasyonlara devam ediyor, PKK'nın sözde suikast sorumlusu İlyas Biro Eli'i etkisiz hale getirildiMİT, Nokta operasyonlara devam ediyor, PKK'nın sözde suikast sorumlusu İlyas Biro Eli'i etkisiz hale getirildi

120 yayınevi ve 11 yazar katılıyor! Pendik Kitap Fuarı için son 2 gün!120 yayınevi ve 11 yazar katılıyor! Pendik Kitap Fuarı için son 2 gün!

Pendik Belediyesi'den ücretsiz kayık turu! Biletler saniye içinde tükendi!Pendik Belediyesi'den ücretsiz kayık turu! Biletler saniye içinde tükendi!

Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in istifa sonrası yeni teknik direktör kim olacak, kimlerin adı geçiyor? İşte adı geçen o isimlerBeşiktaş'ta Şenol Güneş'in istifa sonrası yeni teknik direktör kim olacak, kimlerin adı geçiyor? İşte adı geçen o isimler

MİT'in sınır ötesinde paketleyip getirdiği son FETÖ'cü: Turuncu kodlu Koray VuralMİT'in sınır ötesinde paketleyip getirdiği son FETÖ'cü: Turuncu kodlu Koray Vural

Fatih Terim, Arda Turan, Emre Belözoğlu ve Muslera’yı dolandıran Seçil Erzan’dan şok ifade: Banka biliyordu!Fatih Terim, Arda Turan, Emre Belözoğlu ve Muslera’yı dolandıran Seçil Erzan’dan şok ifade: Banka biliyordu!

Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş, istifa ettiğini açıkladı, Taraftar yönetimin de istifasını istiyorBeşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş, istifa ettiğini açıkladı, Taraftar yönetimin de istifasını istiyor

Nobel Barış Ödülü’nü İranlı Mohammadi'ye verildiNobel Barış Ödülü’nü İranlı Mohammadi'ye verildi

Cumhuriyet'in 100. yılında filosuna kattığı 100. uçağını kattı, Pegasus’un ilk rotası Ankara olduCumhuriyet'in 100. yılında filosuna kattığı 100. uçağını kattı, Pegasus’un ilk rotası Ankara oldu

Camideki tartışmanın cinayete dönüştüğü davada, 21 yıl hapis istendi!Camideki tartışmanın cinayete dönüştüğü davada, 21 yıl hapis istendi!

Aldığı darbe sonrası kalp krizi geçirerek, hayatını kaybeden güvenlik görevlisi için tören düzenlendiAldığı darbe sonrası kalp krizi geçirerek, hayatını kaybeden güvenlik görevlisi için tören düzenlendi

Beşiktaş'ta kriz patlak verdi, Şenol Güneş'ten sonra yönetimde kongre kararı aldıBeşiktaş'ta kriz patlak verdi, Şenol Güneş'ten sonra yönetimde kongre kararı aldı

İftar vakti aile katliam yapmıştı! O sanık yeniden hakim karşısında!İftar vakti aile katliam yapmıştı! O sanık yeniden hakim karşısında!

Sakarya'da taciz şüphelisine meydan dayağı! Az kalsın linç ediliyordu, polis öfkeli kalabalığın elinden zor aldı!Sakarya'da taciz şüphelisine meydan dayağı! Az kalsın linç ediliyordu, polis öfkeli kalabalığın elinden zor aldı!

Afyonkarahisar'ı endişelendiren istatistik! "İlimizdeki uyuşturucu sorununun giderek büyüdüğünü görüyoruz"Afyonkarahisar'ı endişelendiren istatistik! "İlimizdeki uyuşturucu sorununun giderek büyüdüğünü görüyoruz"

"Kahraman 7 Türk kadınının hikayesi" Yed-i Velayet 7 Vilayet Kısa Film Festivali’nde ödülleri sahiplerine takdim edildi"Kahraman 7 Türk kadınının hikayesi" Yed-i Velayet 7 Vilayet Kısa Film Festivali’nde ödülleri sahiplerine takdim edildi

Motosikletini 2. kez çalmaya çalışan hırsızdan intikamı ağır oldu: Streç filme sarıp ...Motosikletini 2. kez çalmaya çalışan hırsızdan intikamı ağır oldu: Streç filme sarıp ...

İstanbul il kongre öncesi CHP’de sular iyice ısındı! Değişimcilerin il başkan adayı Özgür Çelik'in açıklamaları delegelerin kafasını karıştırdıİstanbul il kongre öncesi CHP’de sular iyice ısındı! Değişimcilerin il başkan adayı Özgür Çelik'in açıklamaları delegelerin kafasını karıştırdı

Aralık’ta teslim edilecek! Osmaniye’de deprem konutları tamamlanıyorAralık’ta teslim edilecek! Osmaniye’de deprem konutları tamamlanıyor

Bakan Ali Yerlikaya duyurdu: 31 ilde Kafes Operasyonu: 39 suç örgütü çökertildi, 307 kişi yakalandıBakan Ali Yerlikaya duyurdu: 31 ilde Kafes Operasyonu: 39 suç örgütü çökertildi, 307 kişi yakalandı

Muğla'da kaybolan yaşlı adamın kemiklerini buldularMuğla'da kaybolan yaşlı adamın kemiklerini buldular

Yalancı bahar çiçek açtırdı! Erikten sonra kiraz ağacı da ikinci kez çiçek açtıYalancı bahar çiçek açtırdı! Erikten sonra kiraz ağacı da ikinci kez çiçek açtı

Teröre destek verenlere geçit yok, Aralarında HDP eş il ve ilçe başkanlarının da olduğu bir çok kişi göz altına alındıTeröre destek verenlere geçit yok, Aralarında HDP eş il ve ilçe başkanlarının da olduğu bir çok kişi göz altına alındı

Niğde’de görev yapan 11 akademisyen: "Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları Listesi"ndeNiğde’de görev yapan 11 akademisyen: "Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları Listesi"nde

Altında, Dolar, Euro'da son durum ne, Gram, Çeyrek altın ne kadar? 6 Ekim Cumagüncel altın, Dolar, Euro fiyatlarıAltında, Dolar, Euro'da son durum ne, Gram, Çeyrek altın ne kadar? 6 Ekim Cumagüncel altın, Dolar, Euro fiyatları

"Her öğrenci günde en az bir meyve tüketmeli" projesi ile Mersin’de 350 öğrenciye 1 ton muz dağıtıldı"Her öğrenci günde en az bir meyve tüketmeli" projesi ile Mersin’de 350 öğrenciye 1 ton muz dağıtıldı

Sakın yakıt almayın bekleyin! Akaryakıtta ibre tersine döndü, dev indirim geliyorSakın yakıt almayın bekleyin! Akaryakıtta ibre tersine döndü, dev indirim geliyor

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Efeler Belediyesi temizlik işçilerinden örnek davranış, buldukları para dolu torbayı sahibine teslim ettiler
Efeler Belediyesi temizlik işçilerinden örnek davranış, buldukları para dolu torbayı sahibine teslim ettiler
Aydın’da trafik kazası! Hurdaya dönen araçtansağ çıkamadılar!
Aydın’da trafik kazası! Hurdaya dönen araçtansağ çıkamadılar!
Su almaya gitti uçurumdan aşağı düştü! 5 gün düştüğü yerden kalkamadı, hayat mücadelesini çok konuşulacak bir yöntemle kazandı!
Su almaya gitti uçurumdan aşağı düştü! 5 gün düştüğü yerden kalkamadı, hayat mücadelesini çok konuşulacak bir yöntemle kazandı!
4 öğretmenin hayatını kaybettiği kazanın bilirkişi raporunda: Doğa olayı değil ihmal çıktı!
4 öğretmenin hayatını kaybettiği kazanın bilirkişi raporunda: Doğa olayı değil ihmal çıktı!
Son Haberler
Antalya'da bunalıma giren bir kadın, tüm evi pencereden aşağı attı!
Antalya'da bunalıma giren bir kadın, tüm evi pencereden aşağı attı!
Hatay belediyesi, ihtiyaç sahibi evlenecek gençler için gelinlik evi açtı
Hatay belediyesi, ihtiyaç sahibi evlenecek gençler için gelinlik evi açtı
Hülya Avşar'dan muhteşem Yaza veda dansı! İzleyenler defalarca izledi, izlerken mest oldu!
Hülya Avşar'dan muhteşem Yaza veda dansı! İzleyenler defalarca izledi, izlerken mest oldu!
Nazilli Belediyesinden çöp taksi hizmeti
Nazilli Belediyesinden çöp taksi hizmeti
Üsküdar’da kuyumcu soygunu! Vatandaş hırsızları durdurmak için üzerine ne bulduysa fırlattı!
Üsküdar’da kuyumcu soygunu! Vatandaş hırsızları durdurmak için üzerine ne bulduysa fırlattı!
Dizel araca yanlışlıkla mazot yerine benzin dolduruldu! Yarım milyon zarar etti!
Dizel araca yanlışlıkla mazot yerine benzin dolduruldu! Yarım milyon zarar etti!
Çok Okunanlar
İstanbul il kongre öncesi CHP’de sular iyice ısındı! Değişimcilerin il başkan adayı Özgür Çelik'in açıklamaları delegelerin kafasını karıştırdı
İstanbul il kongre öncesi CHP’de sular iyice ısındı! Değişimcilerin il başkan adayı Özgür Çelik'in açıklamaları delegelerin kafasını karıştırdı
Sakın yakıt almayın bekleyin! Akaryakıtta ibre tersine döndü, dev indirim geliyor
Sakın yakıt almayın bekleyin! Akaryakıtta ibre tersine döndü, dev indirim geliyor
Su almaya gitti uçurumdan aşağı düştü! 5 gün düştüğü yerden kalkamadı, hayat mücadelesini çok konuşulacak bir yöntemle kazandı!
Su almaya gitti uçurumdan aşağı düştü! 5 gün düştüğü yerden kalkamadı, hayat mücadelesini çok konuşulacak bir yöntemle kazandı!
Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in istifa sonrası yeni teknik direktör kim olacak, kimlerin adı geçiyor? İşte adı geçen o isimler
Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in istifa sonrası yeni teknik direktör kim olacak, kimlerin adı geçiyor? İşte adı geçen o isimler
MİT, Nokta operasyonlara devam ediyor, PKK'nın sözde suikast sorumlusu İlyas Biro Eli'i etkisiz hale getirildi
MİT, Nokta operasyonlara devam ediyor, PKK'nın sözde suikast sorumlusu İlyas Biro Eli'i etkisiz hale getirildi
MİT'in sınır ötesinde paketleyip getirdiği son FETÖ'cü: Turuncu kodlu Koray Vural
MİT'in sınır ötesinde paketleyip getirdiği son FETÖ'cü: Turuncu kodlu Koray Vural
Yorumlananlar
Ayşenur Arslan'ın o skandal sözleri Halk TV yönetimi de çileden çıkarttı! Programına "üzülerek" son vermişler!
Ayşenur Arslan'ın o skandal sözleri Halk TV yönetimi de çileden çıkarttı! Programına "üzülerek" son vermişler!
Azerbaycan'dan kritik karar, resti çekti! İspanya'daki toplantıya Türkiye olmadığı için katılmayacak!
Azerbaycan'dan kritik karar, resti çekti! İspanya'daki toplantıya Türkiye olmadığı için katılmayacak!