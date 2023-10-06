İki günde 9’uncu yangın çıktı! Mahallede üst üste çıkan yangınlar vatandaşı tedirgin etti

Karabük'ün Ovacık ilçesinde dün yaşanan 6 yangın sonrası bugün aynı mahallede 3 samanlıkta yangın çıktı. Bölge halkı tedirgin olurken, olayın kundaklama olacağı şüphesiyle jandarma ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı.
İlçede dün akşam ve gece yarısı çıkan 6 ayrı yangında ticari taksi, metruk bina ve 4 samanlık zarar görürken, bugün öğle saatlerinde ise 3 samanlıkta yangın çıktı. Dünden bu yana çıkan 9 ayrı yangın nedeniyle bölge halkı tedirgin olurken, olayın kundaklama olacağı şüphesiyle jandarma ekipleri geniş çaplı incelemelerini sürdürüyor.
Merkeze bağlı Gümüşler Mahallesi'nde Zeki Orhan'a ait 3 samanlıkta henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve Orman İşletme arazözleri sevk edildi. Ayrı noktalarda başlayan yangın, ekiplerin müdahalesi ile kontrol altına alındı. Ekipler soğutma çalışmalarını sürdürüyor.
Aynı bölgede dün gece AK Parti Ovacık İlçe Başkanı Ahmet Şahin'e ait ticari taksi, ahır ve samanlıkta, yine Gümüşler Mahallesi'nde Ramazan Şahin, Karşı Mahalle'de Mustafa Süze, Ekincik köyü yolu üzerinde de Ahmet Mazhar Denli'ye ait samanlıklarda yangın çıkmıştı.
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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)