Aralık’ta teslim edilecek! Osmaniye’de deprem konutları tamamlanıyor

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Osmaniye'de, Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) temeli atılan 3 bin 800 kalıcı konut aralıkta teslim edilmesi planlanıyor.

Osmaniye merkez, Akyar Mahallesinde yapımı devam eden deprem konutları inşaatında, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdür Yardımcısı Uğur Acar ile birlikte incelemelerde bulunan Osmaniye Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, devam eden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Deprem konutlarının Aralık ayında teslim edilmeye başlayacağını ve bin 700 konutun da ihale aşamasında olduğunu söyleyen Osmaniye Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, "İlimiz genelinde şu anda 3 bin 800 konutumuzun inşaatı hızla devam ediyor. Aralık'ta konutlarımız teslim edilmeye başlanacak. Bin 700 konutumuz da ihale aşamasında. Konutlarımız gerçekten çok sağlam, depreme dayanıklı, modern bir şekilde yapılmaktadır. Bir an evvel bitirip, depremde evi yıkılan, evi ağır hasarlı olan, depremden dolayı evsiz kalan vatandaşlarımızın bu konutları hizmetlerine sunmak istiyoruz" dedi.

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