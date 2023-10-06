"Her öğrenci günde en az bir meyve tüketmeli" projesi ile Mersin’de 350 öğrenciye 1 ton muz dağıtıldı

Mersin'in Silifke ilçesinde "her öğrenci günde en az bir meyve tüketmeli" projesi çerçevesinde Uzuncaburç İlkokulu ve Ortaokulu'nda eğitim öğretim gören 350 öğrenciye 1 ton muz dağıtımı gerçekleştirildi.

Silifke İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Tarım Üretim ve Fen Okulu ile Kırağıbucağı Kültür Yaşatma ve Dayanışma Derneği iş birliğinde hazırlanan "Her öğrenci günde en az bir meyve tüketmeli" projesi çerçevesinde Uzuncaburç Mahallesi'ndeki öğrencilere 1 ton muz ve içerisinde çeşitli meyve tohumları olan kalem dağıtıldı.

Kırsalda bulunan Uzuncaburç Mahallesi'nde üzüm ve elma yetiştirildiğini, bölgede muz yetişmediği için öğrencilere Silifke ovasında yetiştirilen muzları da tatmalarını sağlamak için böyle bir etkinlik düzenlediklerini ifade eden Kırağıbucağı Kültür Yaşatma ve Dayanışma Derneği üyesi Ziraat Mühendisi Mehmet Ünver, "Köy okullarına meyve dağıtım projesi ile okulumuzu ziyaret ettik. Okulda bulunan tüm çocuklarımıza muz dağıtımı yaptık. Köy okullarına yaptığımız projeler neticesinde sponsorların bizlerle irtibata geçmesiyle böyle bir proje meydana geldi. Bu gün muz ile başladık ama bundan sonraki süreçte Türkiye'deki bütün meyveleri özellikle köy okullarındaki ulaşma imkanı olmayan çocuklarla ulaştırmak istiyoruz. Sivil toplum, özel sektör ve kamu iş birliğini bu şekilde dayanışmaya çevirerek güçlendirmek istiyoruz" dedi.

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Tarımsal üretimin büyük bir zenginlik olduğunu söyleyen Ünver, öğrencilerin günde en az bir defa meyve tüketmesi gerektiğini, sağlıklı beslenmek için meyve ve tarımsal ürün tüketiminin herkes için çok önemli olduğunu vurguladı.

Silifke'nin denize yakın bölümünde daha çok muz yetiştirildiğini söyleyen İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sezgin, "Kırsalda eğitim öğretim gören öğrencilerimizin muz ile buluşmasını gerçekleştirdik. Bundan sonra da bölgelere göre değişik yetişen meyveleri, ulaşamayan göremeyen öğrencilerimiz yine bu şekilde kazanmış oluyor, tatmış oluyor. Bu projenin güzel bir proje olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

Silifke'de muz sarartma tesisi bulunan ve öğrencilere muz dağıtımına sponsor olan Halil Aydın, "Çocukların çağrısına kulak verip, 350 öğrencimize 1 ton muz dağımı gerçekleştirdik. Hem çocuklar sevindi, hem de bizler böyle bir etkinlikte yer aldığımız için mutlu olduk" dedi.

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