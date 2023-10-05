Bursa'da şüpheli ölüm! Ablasını yatakta ölü buldu!

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde toplu konutlarda kardeşleri ile birlikte yaşadığı belirlenen 52 yaşındaki bir kadın kız kardeşi tarafından evinde ölü olarak bulundu.

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Bursa'da şüpheli ölüm! Ablasını yatakta ölü buldu!

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde toplu konutlarda kardeşleri ile birlikte yaşadığı belirlenen 52 yaşındaki bir kadın kız kardeşi tarafından evinde ölü olarak bulundu. Talihsiz kadının ölümü ile ilgili soruşturma başlatıldı.

EVE DÖNDÜĞÜNDE ABLASININ CESEDİYLE KARŞILAŞTI

Olay Orhangazi'de Tekke Mahallesi TOKİ 3.Etaptaki F 10 blokta meydana geldi.

Alınan bilgiye göre; kardeşleri ile birlikte aynı evde yaşadığı belirlenen Güneş Yaşaroğlu (52) isimli kadının ablası bir süreliğine gittiği İstanbul'dan evine döndüğünde kardeşinin yatakta hareketsiz yattığını gördü. Durumun sağlık ekiplerine bildirilmesi ile olay yerine gelen 112 Sağlık ekipleri Güneş Yaşaroğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi.

Bursa'da şüpheli ölüm! Ablasını yatakta ölü buldu!

Talihsiz kadının cenazesi Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından Orhangazi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Güneş Yaşaroğlu'nun şüpheli ölümü ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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