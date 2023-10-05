Altay’ın teknik direktör arayışı devam ediyor

Trendyol 1. Lig'de yeni sezona Tuna Üzümcü ile başlayan ve daha sonra ilk 5 haftada 4 mağlubiyet, 1 galibiyet alan Altay, sadece 3 puan elde edince Üzümcü ile karşılıklı anlaşılarak yollarını ayırdı.

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Altay’ın teknik direktör arayışı devam ediyor

Henüz bir teknik direktörle anlaşamayan Altay'da sezonun devre arasına kadar antrenör Özkan Kılıç'ın takımı çalıştırması bekleniyor.

Trendyol 1. Lig'de yeni sezona Tuna Üzümcü ile başlayan ve daha sonra ilk 5 haftada 4 mağlubiyet, 1 galibiyet alan Altay, sadece 3 puan elde edince Üzümcü ile karşılıklı anlaşılarak yollarını ayırdı. 41 yaşındaki teknik adamdan sonra takımın başına geçen antrenör Özkan Kılıç, çıktığı Bodrumspor ve Giresunspor mücadelelerinde 2 beraberlik almasının yanı sıra oynattığı pozitif futbolla da camia tarafından onay görünce en az devre arasına kadar 40 yaşındaki antrenörle devam edilmesine karar verildiği öğrenildi. Öte yandan Altaylı yöneticiler, geçtiğimiz günlerde son olarak TFF 2. Lig ekibi Bucaspor 1928'i çalıştıran Sait Karafırtınalar ile görüşmüş ve pürüzlerden dolayı anlaşamamıştı.

Altay’ın teknik direktör arayışı devam ediyor

Altay’ın teknik direktör arayışı devam ediyor

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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