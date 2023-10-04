İlk kar düştü! Bitlis’te yüksek kesimlere mevsimin ilk karı yağdı

Son bir haftadır sağanak yağışın etkisi altında olan Tatvan'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Tatvan – Van arasında bulunan birçok dağda etkili olan kar yağışı yüksek kesimleri beyaza bürüdü.

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İlk kar düştü! Bitlis’te yüksek kesimlere mevsimin ilk karı yağdı

Bitlis'in Tatvan ilçesindeki yüksek kesimlere mevsimin ilk karı düştü.

Son bir haftadır sağanak yağışın etkisi altında olan Tatvan'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Tatvan – Van arasında bulunan birçok dağda etkili olan kar yağışı yüksek kesimleri beyaza bürüdü. Yüksek kesimlere düşen mevsimin ilk karı ile birlikte ilçe merkezinde de hava sıcaklığında düşüş yaşandı. Yüksek kesimlerde kar yağışının devam ettiği Tatvan'da, ilçe merkezinde ise sağanak yağış etkili oluyor. Yarından itibaren yağmur yağışının yerini güneşli havaya bırakacağı ilçede bacalar tütmeye başladı.

İlk kar düştü! Bitlis’te yüksek kesimlere mevsimin ilk karı yağdı

İlk kar düştü! Bitlis’te yüksek kesimlere mevsimin ilk karı yağdı

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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