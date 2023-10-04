Sabiha Gökçen Havalimanı’nda geri dönüşüm projesi! Artık elektronik atıklar kutulara, mamalar barınaklara

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı (İSG), sürdürülebilir yarınlara ulaşma hedefiyle elektronik atık geri dönüşüm projesi #SAWcycle'ı 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü'nde başlattı.

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Sabiha Gökçen Havalimanı’nda geri dönüşüm projesi! Artık elektronik atıklar kutulara, mamalar barınaklara

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı (İSG), sürdürülebilir yarınlara ulaşma hedefiyle elektronik atık geri dönüşüm projesi #SAWcycle'ı 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü'nde başlattı. Proje ile doğa elektronik atıklardan korunurken, geri dönüşümden elde edilen gelirle sokak hayvanlarına mama alınacak.

GERİ DÖNÜŞÜMLE ELDE EDİLEN GELİR SOKAK HAYVANLARI İÇİN MAMAYA ÇEVİRİLİYOR

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı, #SAWcycle e-atık geri dönüşüm projesi başlattı. "E-dönüşüm muhteşem olacak, sokak hayvanları mamaya kavuşacak" sloganı ile tanıtılan proje, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü'nde hayata geçirildi. Elektronik atıkların uygunsuz şekilde imha edilmesinin çevreye geri dönüşü mümkün olmayan zararlar verdiğine dikkat çeken proje doğayı elektronik atıklardan korurken, geri dönüşümleriyle elde edilen geliri sokak hayvanları için mamaya çeviriyor. İSG, havalimanına gelen yolcuları küçük ev aletlerinden bilişim ve telekomünikasyon ekipmanlarına kadar kullanılmayan tüm elektronik cihazları yanlarında getirmeye davet ederken, küçük adımlar ile dünyayı değiştirmenin mümkün olabileceğini hatırlattı.

Sabiha Gökçen Havalimanı’nda geri dönüşüm projesi! Artık elektronik atıklar kutulara, mamalar barınaklara

#SAWcycle Projesi'ne destek

Projeye destek vermek isteyen yolcular, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na gelirken yanlarında getirdikleri elektronik atıkları doğu ve orta giriş kapılarında yer alan #SAWcycle e-atık kutularına bırakabilecekler. Projeye desteği ve farkındalığı artırmak için katılımcılardan e-atıklarını konteynırlara atarken çektikleri fotoğrafları sosyal medyada @istanbulsabihagokcen ve #SawCycle etiketiyle paylaşmaları istenirken, tüm postlara #SawCycle baskılı çevre dostu çanta ile dönüş sağlanacak. Proje ile hem çevre kirliliği önlenmeye çalışılacak hem de atıklardan elde edilen gelirle sokak hayvanlarına mama bağışlanacak

Sabiha Gökçen Havalimanı’nda geri dönüşüm projesi! Artık elektronik atıklar kutulara, mamalar barınaklara

"Dönüştürmeyi seviyoruz"

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nın "Dönüştürmeyi seviyoruz" misyonu ile Ginkgo Çevre Derneği ve Exitcom Atık Dönüşüm Tesisi ile ortak geliştirdiği proje çerçevesinde amaçlanan iki temel hedef, çevreye zarar veren elektronik atıkların dönüşümünün sağlanması ve sokak hayvanlarına yardım etmek.

Sabiha Gökçen Havalimanı’nda geri dönüşüm projesi! Artık elektronik atıklar kutulara, mamalar barınaklara

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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