Üniversite öğrencilerine kolaylık: "Kart 43 işlemleri online olarak da yapılabiliyor"

Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, İkamet adreslerini Kütahya'ya alan öğrencilerin İkamet Kart ile birçok hizmetten yararlanacağını, indirimli ulaşım için Kart 43 işlemlerinin online olarak da yapılabileceğini belirtti.

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Üniversite öğrencilerine kolaylık: "Kart 43 işlemleri online olarak da yapılabiliyor"

Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Kütahya'ya gelen üniversite öğrencileri ile Kart 43 İşlem Merkezinde bir araya geldi. İkamet adreslerini Kütahya'ya alan öğrencilerin İkamet Kart ile birçok hizmetten indirimli yararlanacağını hatırlatan Başkan Işık, indirimli ulaşım için Kart 43 işlemlerinin online olarak da yapılabileceğini belirtti.

BELEDİYE BAŞKANI ÖĞRENCİLERİ BİLGİLENDİRDİ

Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi ve Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesini kazanarak Kütahya'ya gelen üniversite öğrencilerine hoş geldiniz diyerek Kart 43 işlemleri ve İkamet Kart ile ilgili bilgilendirmelerde bulundu. Kart 43 İşlem Merkezi'nde öğrencilerin işlemlerinin en hızlı şekilde yapılabilmesi için personelin üstün gayret gösterdiğini ifade eden Başkan Işık, Kütahya Belediyesi olarak gençlere çay ve çorba ikramlarının süreceğini söyledi.

Üniversite öğrencilerine kolaylık: "Kart 43 işlemleri online olarak da yapılabiliyor"

Kart 43 işlemlerinin online olarak da yapılabileceğinin altını çizen Başkan Işık, "Sevgili öğrencilerimiz, öncelikle şehrimizin iki güzide üniversitesine Kütahya Dumlupınar Üniversitesi ve Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi'ne yeni kayıt yaptırarak gelen tüm öğrencilerimize hoş geldiniz diyorum. Özellikle şehrimize ilk kez gelen öğrencilerimizin indirimli ulaşım kartlarını almak üzere Kart 43 İşlem Merkezi'nden yararlanmaları mümkün olduğu gibi hiç buraya gelmeden online olarak ikametkart.kutahya.bel.tr adresinden ve ayrıca duraklarımızdaki QR kodları okutarak doğrudan bu hizmeti alabileceklerdir. Buraya gelen öğrencilerimize de hem çay ve çorba ikramımızı yapacağız hem de içerideki ofisimizde işlemleri yapan Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğümüz personelleri ellerinden gelen desteği yapıyorlar. Bir kez daha eğitim öğretim yılının öğrencilerimize, şehrimize, onların kıymetli ailelerine ve ülkemize hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Şehrimize gelen öğrencilerimizin yıl sonuna kadar izleyen süreçte ikamet adreslerini şehrimize almaları halinde birçok indirimli hizmetten yararlanabileceklerini ve bunu da mutlaka değerlendirmeleri gerektiğini aktarayım" ifadelerini kullandı.

Üniversite öğrencilerine kolaylık: "Kart 43 işlemleri online olarak da yapılabiliyor"

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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