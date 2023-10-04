Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ERİS varyantı için aşı açıklaması: Biz gerekli olduğunda gerekeni yaptık!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Toplu aşılamaya kesinlikle ihtiyaç duyulmayan bir dönemdeyiz. Biz gerekli olduğunda gerekeni yaptık" dedi.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ERİS varyantı için aşı açıklaması: Biz gerekli olduğunda gerekeni yaptık!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Toplu aşılamaya kesinlikle ihtiyaç duyulmayan bir dönemdeyiz" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, salgın boyunca alınan tüm kararların arkasında bilimin olduğuna dikkat çekti.

Bilimsel gelişmeleri asla göz ardı etmediklerini ifade eden Koca, "Mücadeleyi bilimsel verilerle yönetmiş bir ekibin şayet gerekli olsa her şeyin en kolay olabileceği bir noktada bilime sırt çevirmesi hiç mümkün mü? Bizleri karşıtı imişiz gibi göstermek isteyenler, ülkemizde başarıyla yürütülen aşı uygulamalarını bilemeyecek kadar bilgisiz olamaz. Çocukluk çağı aşılamalarında oran neden yüzde 95'in üzerinde?" dedi.

"Sağlık çalışanları aşılandıktan sonra bu ölümler çok azaldı"

Covid-19 salgını başladığında aşı çalışmalarının tamamını yakından takip ettiklerini ve yerli aşıyı da en kısa sürede geliştirip üretmeye çalıştıklarını dile getiren Bakan Koca, "Sonunda Turkovac da ortaya çıktı. O dönemde hızla ülke sathında bir aşılama kampanyası yürüttük ve sonuçta çok başarılı olduk. Hayatını kaybeden sağlık çalışanı haberleri çok sıktı. Sağlık çalışanları aşılandıktan sonra bu ölümler çok azaldı" ifadelerini kullandı.

"Mutasyona göre yeni aşılar geliştirilmeye çalışılıyor"

Salgının direncinin kırılması için aşının o dönem elzem olduğunu vurgulayan Koca, "Virüsle ilk defa karşılaşıyorduk ve bağışıklık sistemimizin virüsü tanıması gerekiyordu. Çok işe yaradı aşılama kampanyamız. Virüs bir RNA virüsü olduğu için çeşitli mutasyonlar geçirdi, virülansı yani hasta etme gücü azaldı. Ya Covid geçirdik ya aşılandık ya da her ikisi birlikte oldu ve sonuçta bünyelerimiz virüsü tanır hale geldi. Virüsün de etkisi azaldı. Mutasyona göre yeni aşılar geliştirilmeye çalışılıyor. Bu normaldir" dedi.

"Toplu aşılamaya kesinlikle ihtiyaç duyulmayan bir dönemdeyiz"

Koca, gelinen noktada toplu aşılama propagandası yürütüldüğünü kaydederek, "Toplu aşılamaya kesinlikle ihtiyaç duyulmayan bir dönemdeyiz. Biz gerekli olduğunda gerekeni yaptık. Kapanma gibi toplu tedbirler artık söz konusu değil. Açıkça söylüyorum: Covid-19 için mevcut kişisel tedbirler dışında yeni bir tedbir asla söz konusu değil" ifadelerine yer verdi.

"Sağlık ve bilim pazarlamanın alanına dahil değildir"

Türkiye'nin küresel propagandanın uygulama sahası olmayacağını belirten Koca, sözlerine şöyle devam etti:

"Türkiye, sağlık konusunda da tam bağımsızdır. Covid-19 aşısının yeniden toplu olarak yapılmasını gerektiren, bilimin teyit ettiği bir durum yoktur. Sağlık ve bilim pazarlamanın alanına dahil değildir."

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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