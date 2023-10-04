Kastamonu'da bir evin çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Kahraman itfaiyeci, yangın sırasında eve giderek yanmaktan kediyi kurtardı.

KEDİYLE VERDİĞİ POZ SOSYAL MEDYADA BEĞENİ TOPLADI

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu'da Saraçlar Mahallesi'nde bir evin çatısından yangın çıktı. Çıkan yangın kısa sürede büyüyerek tüm evi sardı. İhbar üzerine olay yerine Kastamonu Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede yangına müdahale ederek büyük bir yangının çıkmasına engel olan itfaiye ekipleri, ev sahiplerinden evin içerisinde kedilerinin olduğunu öğrendi. Bunun üzerine Kastamonu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü Gurup Amiri Hakan Dumanoğlu, hiç düşünmeden alevlerin arasına girerek evde bulunan kediyi kurtardı. Yangından kurtardığı kedi ile birlikte itfaiyeci arkadaşlarının yangını söndürme çalışmalarını izleyen Dumanoğlu'nun o esnada çekilmiş fotoğrafı ise sosyal medyada büyük beğeni topladı.

Yangında evin çatısında büyük oranda maddi hasar oluşurken, yangın ise büyümeden itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürüldü.

Kahraman itfaiyeci, alevlerin içinde kalan kediyi son anda kurtardı!

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