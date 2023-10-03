Şehit özel harekat polisi, memleketi Erzurum’da gözyaşları ile son yolculuğuna uğurlandı

Bitlis'te görevi başındayken kaza sonucu yaralanan ve şehit olan polis memuru Ertuğrul Kırık memleketi Erzurum'da gözyaşları ile son yolculuğuna uğurlandı.

Şehidin cenazesi görev yaptığı Bitlis'te düzenlenen törenin ardından memleketi Erzurum'a gönderildi. Polis memuru Ertuğrul Kırık (28) Aşkale ilçesine bağlı Ortabahçe Mahallesi'nde Mahalle Camii'nde kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi. Evli ve 3 yaşında bir kızı olan şehit polis memuru Ertuğrul Kırık'ın babası Recep Kırık ve yakınları cenaze töreninde ayakta durmakta güçlük çekti.

Erzurum Müftüsü Rüstem Can'ın kıldırdığı cenaze namazına Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Dr. Ömer Urhal, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Fevzi Polat, Aşkale Kaymakamı Emre Oğuztürk, Aşkale Belediye Başkanı Dr. Ahmet Yaptırmış, Erzurum Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, Bitlis Emniyet Müdürü Ortaç Şekeroğlu, şehidin mesai arkadaşları, askeri erkan, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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