Pendik’te korna kavgası! Trafikte korna çaldı diye bıçak çeken şahıs yakalandı

Pendik'te trafikte cip sürücüsü ile otomobil sürücüsü arasında korna meselesinden tartışma çıkmış ve otomobil sürücüsü, cipin önünü keserek sürücüyü darp ederek bıçak çekmişti. Şüpheli şahıs yakalanarak adliyeye sevk edildi.

Olay, dün Pendik Ankara Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, trafikte cip sürücüsü ile otomobil sürücüsü arasında korna meselesinden tartışma çıktı. Bir süre sonra otomobil sürücüsü, cipin önünü kesip sürücüyü darp ederek bıçak çekti. İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri, konu hakkında çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda, olay anına ait görüntüleri inceleyen ekipler, şüpheli S.K. isimli şahsın seyir halinde iken, A.K. isimli şahısla aralarında tartışma yaşandığı ve ardından S.K.'nin aracın önünü kestiğini, şüpheli şahsın araçtan elinde bıçakla inerek mağdur şahsa saldırdığını ve tehdit ettiğini belirledi. Tespiti yapılan şüpheli, olayda kullandığı bıçakla birlikte yakalandı.

Konu ile ilgili yakalanan şüpheli şahıs "kasten yaralama", "tehdit", "hakaret" ve "mala zarar verme" suçlarından yürütülen tahkikat işlemlerinin ardından bugün adli makamlara sevk edildi.

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