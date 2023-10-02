Masaj salonlarına şok baskın! Hatay’da yapılan baskında 27 yabancı uyruklu kadın yakalandı!

Hatay'ın İskenderun ilçesinde masaj salonlarına polis baskın yaptı. Yapılan baskında, çalışma izni olmayan 22 Tayland, 4 Uganda ve 1 Özbekistan uyruklu 27 kadının yakalandı.

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Masaj salonlarına şok baskın! Hatay’da yapılan baskında 27 yabancı uyruklu kadın yakalandı!

Hatay'ın İskenderun ilçesinde masaj salonlarına yapılan baskında, çalışma izni olmayan 22 Tayland, 4 Uganda ve 1 Özbekistan uyruklu 27 kadının yakalanıp, sınır dışı edildiği bildirildi.

YAKALANAN YABANCI UYRUKLU KADINLARIN ÇALIŞMA İZNİ OLMADIĞI ÖĞRENİLDİ

Hatay Emniyet Müdürlüğü İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Yenişehir Mahallesi'nde faaliyet gösteren 4 masaj salonuna baskın yaptı. Yapılan baskınlarda çalışma izni olmayan birçok yabancı uyruklu kadın yakalanarak sınır dışı edilmek üzere polis merkezine götürüldü. Yakalanan yabancı uyruklu kadınların 22'si Tayland, 4 Uganda ve 1 Özbekistan uyruklu 27 kadın tespit edildi. Gözaltına alınan 27 kadın ifadeleri alındıktan sonra sınır dışı edildi.

Masaj salonlarına şok baskın! Hatay’da yapılan baskında 27 yabancı uyruklu kadın yakalandı!

Masaj salonlarına şok baskın! Hatay’da yapılan baskında 27 yabancı uyruklu kadın yakalandı!

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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