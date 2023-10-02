Masaj salonlarına şok baskın! Hatay’da yapılan baskında 27 yabancı uyruklu kadın yakalandı!

Hatay'ın İskenderun ilçesinde masaj salonlarına yapılan baskında, çalışma izni olmayan 22 Tayland, 4 Uganda ve 1 Özbekistan uyruklu 27 kadının yakalanıp, sınır dışı edildiği bildirildi.

YAKALANAN YABANCI UYRUKLU KADINLARIN ÇALIŞMA İZNİ OLMADIĞI ÖĞRENİLDİ

Hatay Emniyet Müdürlüğü İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Yenişehir Mahallesi'nde faaliyet gösteren 4 masaj salonuna baskın yaptı. Yapılan baskınlarda çalışma izni olmayan birçok yabancı uyruklu kadın yakalanarak sınır dışı edilmek üzere polis merkezine götürüldü. Yakalanan yabancı uyruklu kadınların 22'si Tayland, 4 Uganda ve 1 Özbekistan uyruklu 27 kadın tespit edildi. Gözaltına alınan 27 kadın ifadeleri alındıktan sonra sınır dışı edildi.

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