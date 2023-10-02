Kadın sokak ortasında erkek arkadaşını tokatlayarak dövdü! Yetmedi arabasını da tekmeledi!

Esenyurt'ta öfkeli bir kadın sokak ortasında erkek arkadaşını tokatlayarak dövdü. Bu anlar çevredeki vatandaşlar tarafından an be an görüntülenirken kadın hızını alamayıp adamın arabasını tekmeledi.

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Kadın sokak ortasında erkek arkadaşını tokatlayarak dövdü! Yetmedi arabasını da tekmeledi!

Esenyurt'ta öfkeli kadının sokak ortasında erkek arkadaşını tokatlayıp aracını defalarca tekmelediği anlar çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt Güzelyurt Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, bir çift aralarında bilinmeyen bir nedenle sokak ortasında tartışmaya başladı.

Tartışma kavgaya dönüşürken öfkeli kadını sakinleştirmeye çalışan adam ise kadın tarafından tokat yedi. Tartışma uzun bir süre daha devam ederken sinirleri yatışmayan kadın tartışmanın devamında adamın aracını defalarca tekmeledi. Yaşananlar çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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