VEDAŞ’tan terörden arındırılan bölgelere 100 milyonluk elektrik hizmeti

Muş'ta 1993 yılında terör örgütü PKK'nın saldırıları nedeniyle göç ettikleri köylerine dönüş yapan vatandaşlara VEDAŞ ekipleri tarafından elektrik hizmeti götürülüyor.

Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ) ekipleri, yaklaşık 30 yıl önce terör saldırıları sonucunda boşaltılan Şenyayla bölgesinde bulunan ve hasar gören ağaç enerji şebekelerini beton ve demir direkler ile değiştirerek 100 milyon TL yatırım yaptı. 2023 yılı yatırım projelerini hayata geçiren VEDAŞ, kırsal bölgelerin enerji altyapısını güçlendiren yatırımlarını sürdürüyor. Bu çerçevede kırsalda çalışmalarını sürdüren ekipler, ömrünü dolduran eski ağaç direkli şebekeyi, beton ve demir direkli yeni şebekeyle değiştirerek kış mevsimi öncesi elektrik şebekelerini fırtınalara karşı korunaklı hale getirdi. VEDAŞ'a bağlı ekipler, enerji altyapısını güçlendirmek, teknolojiyle uyumlu yeni tesisler inşa etmek için çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor.

Yapılan yatırımlarla ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunan VEDAŞ İl Müdürü Suat Coşar, Vangölü Elektrik Dağıtım Şirketi olarak zor bir coğrafyada oldukça kritik bir görevi ifa ettiklerini ifade ederek, "Kesintisiz 7/24 kaliteli enerji arzı için ekiplerimiz gece gündüz sahada çalışmaktalar. 2023 yatırım yılı programında Muş'un merkez ve ilçelerindeki kırsalda 100 milyonu aşkın şebeke yatırımı bulunmaktadır. Kaliteli ve kesintisiz enerji arzı için şebeke yatırımlarımız devam etmektedir. Özellikle kırsal şebekede bulunan elektrik dağıtım hatlarının doğal afetlere karşı dirençli hale getirilmesi için yatırımlarımız devam etmektedir. Bu minvalde ekipler çalışmaktadır. Sezon sonuna doğru yaklaşmaktayız. Allah nasip ederse ekim ve kasım sonu itibariyle bu yatırımlarımızı bitirip kış aylarına daha dirençli bir şebekeyle girmeyi planlıyoruz" dedi.

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