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Hilmi Güler Paşa'dan terör örgütlerine çok net mesaj ''O şarkı kulağınızda dursun''
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın terör örgütlerine çok net bir şekilde "bir gece ansısın gelebiliriz" diyerek sınır ötesi operasyon sinyali vermişti. Erdoğan'ın bu açıklamasına Milli Savunma Bakanı Hilmi Güler'den çok konuşulacak bir açıklama geldi.
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