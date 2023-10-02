Bu ne vicdansızlık? Kırıkkale'de Minibüsün arkasına iple bağladığı köpeği dakikalarca sürükledi

Kırıkkale'nin Sulakyurt ilçesinde bir sürücü, minibüsün arkasına iple bağladığı köpeği hiç aldırış etmeden dakikalarca kilometrelerce sürükledi. o anları trafikten geçen bir kişi fotoğraf çekerek görüntüledi.

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Bu ne vicdansızlık? Kırıkkale'de Minibüsün arkasına iple bağladığı köpeği dakikalarca sürükledi

Kırıkkale'nin Sulakyurt ilçesinde bir sürücü, minibüsün arkasına bağladığı köpeği kilometrelerce sürükledi.

BU NAZIL BİR VİCDANSZLIK?

Kırıkkale'nin Sulakyurt ilçesine bağlı Danacı köyünde dehşet uyandıran bir olay meydana geldi. Sürücüsü henüz öğrenilemeyen 06 REG 90 plakalı minibüsün arkasına iple bağlanmış bir köpek dakikalarca yerde sürüklendi.

HİÇ ALDIRIŞ ETMEDEN ARABANIN ARKASINA BAĞLADIĞI KÖPEĞİ SÜRÜKLEDİ

Kilometrelerce yolda sürüklenen köpeğin cansız bedenini gören başka bir sürücü ise o anları cep telefonu kamerası ile kayıt altına aldı. Minibüsün Danacı köyünden Çankırı'nın Kızılırmak ilçesine seyrettiği öğrenildi.

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Bu ne vicdansızlık? Kırıkkale'de Minibüsün arkasına iple bağladığı köpeği dakikalarca sürükledi

KAYNAK: İHA

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