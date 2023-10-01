Husmetli avukat ile esnaf karşılaşınca silahlı çatışma çıktı

Karaman'da daha önce bilinmEyen bir olaydan dolayı husumetli olan esnaf ile avukat karşılaşınca silahlı çatışma çıktı, mermi sıkarak bir birlerini yaraladılar.

YAYINLAMA
Google News

Karaman'da husumetliler arasında çıkan silahlı kavgada 1'i avukat 2 kişi yaralandı.

Olay, akşam saat 19.45 sıralarında Kirişçi Mahallesi Zeytindalı Bulvarı üzerinde bulunan bir iş yerinin önünde yaşandı. İddiaya göre, aralarında eskiye dayalı husumet bulunduğu ileri sürülen avukat H.S ile A.B.C., iş yerinin önünde karşılaşarak tartışmaya başladı.

HUSUMETLİ AVUKAT VE ESNAF KARŞILAŞINCA SİLAHHLI ÇATIŞMA ÇIKTI

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.B.C, belinden çıkardığı silahla avukat H.S'yi iki bacağından vurdu. Bunun üzerine yaşanan silahlı çatışmada avukatı vuran A.B.C'de sırt, kol ve bacağına isabet eden kurşunlarla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yaralı şahıslar olay yerine gelen ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. A.B.C. burada yapılan ilk tedavisinin ardından hayati tehlike kaydıyla Konya'ya sevk edildi. Olay yeri inceleme ekibi silahlı çatışmanın yaşandığı bulvar üzerinde boş kovan çalışması yaptı. Polis, yaralı şahısların dışında kavgaya karıştığı ileri sürülen 3 kişiyi daha gözaltına aldı.

2 tabancanın ele geçirildiği olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Canlı yayında kokain kullandığını açıklamıştı, Dilan Polat'ın ablası Sıla Doğu İstanbul'da göz altına alındıCanlı yayında kokain kullandığını açıklamıştı, Dilan Polat'ın ablası Sıla Doğu İstanbul'da göz altına alındı

Manisa'da cadde ortasında pitbull saldırısı! Küçük köpeği az kalsın parçalıyorduManisa'da cadde ortasında pitbull saldırısı! Küçük köpeği az kalsın parçalıyordu

Motosiklet ile otomobilin feci şekilde çarpıştı, motosiklet sürücüsü takla atarak aracın diğer tarafına düştüMotosiklet ile otomobilin feci şekilde çarpıştı, motosiklet sürücüsü takla atarak aracın diğer tarafına düştü

Ne tamponu var, ne plakası! Bu arabayı trafikte görenler şaşkına dönüyor!Ne tamponu var, ne plakası! Bu arabayı trafikte görenler şaşkına dönüyor!

Mısır tarlasını domuzlardan koruyayım derken yanlışlıkla arkadaşını vurduMısır tarlasını domuzlardan koruyayım derken yanlışlıkla arkadaşını vurdu

Kartal’da şüpheli ölüm! Stajer avukat doğum gününde çalıştığı hukuk bürosunun 11. katında düşerek öldü!Kartal’da şüpheli ölüm! Stajer avukat doğum gününde çalıştığı hukuk bürosunun 11. katında düşerek öldü!

KAYNAK: İHA

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Kafede otururken motosikletli şahsın silahlı saldırına uğradı
Kafede otururken motosikletli şahsın silahlı saldırına uğradı
Suruç’ta 'En iyi at ve en büyük Nar Festivali' renkli görüntülere sahne oldu
Suruç’ta 'En iyi at ve en büyük Nar Festivali' renkli görüntülere sahne oldu
Çorum şiddetli yağışa teslim oldu! Selin geliş anı böyle görüntülendi!
Çorum şiddetli yağışa teslim oldu! Selin geliş anı böyle görüntülendi!
Manisa'da cadde ortasında pitbull saldırısı! Küçük köpeği az kalsın parçalıyordu
Manisa'da cadde ortasında pitbull saldırısı! Küçük köpeği az kalsın parçalıyordu
Son Haberler
Sanayi kuruluşları ve Kobilerin kullandığı doğal gaza 1 Ekim tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yüzde 20 zam yapıldı
Sanayi kuruluşları ve Kobilerin kullandığı doğal gaza 1 Ekim tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yüzde 20 zam yapıldı
Husmetli avukat ile esnaf karşılaşınca silahlı çatışma çıktı
Husmetli avukat ile esnaf karşılaşınca silahlı çatışma çıktı
Pendikspor teknik direktörü Osman Özkylü'nün Trabzonspor maç sonu açıklaması: ''Biz oyun olarak kazandık skor olarak kaybettik''
Pendikspor teknik direktörü Osman Özkylü'nün Trabzonspor maç sonu açıklaması: ''Biz oyun olarak kazandık skor olarak kaybettik''
Bakan Özhaseki istirham ediyorum diyerek, Meteoroloji ve AFAD acil kodu uyarısı ile 40 il sarı 4 il Turuncu kodu ile uyarılar peş peşe geldi
Bakan Özhaseki istirham ediyorum diyerek, Meteoroloji ve AFAD acil kodu uyarısı ile 40 il sarı 4 il Turuncu kodu ile uyarılar peş peşe geldi
Motosiklet ile otomobilin feci şekilde çarpıştı, motosiklet sürücüsü takla atarak aracın diğer tarafına düştü
Motosiklet ile otomobilin feci şekilde çarpıştı, motosiklet sürücüsü takla atarak aracın diğer tarafına düştü
Bu otomobili trafikte görenler şaşkına dönüyor, dönüp bir daha bakıyor!
Bu otomobili trafikte görenler şaşkına dönüyor, dönüp bir daha bakıyor!
Çok Okunanlar
Pendikspor teknik direktörü Osman Özkylü'nün Trabzonspor maç sonu açıklaması: ''Biz oyun olarak kazandık skor olarak kaybettik''
Pendikspor teknik direktörü Osman Özkylü'nün Trabzonspor maç sonu açıklaması: ''Biz oyun olarak kazandık skor olarak kaybettik''
Bill Gates'ten şoke eden yeni öneri, bu kez ağaç çıkışıyla gündeme geldi, çevrecilerden büyük tepki!
Bill Gates'ten şoke eden yeni öneri, bu kez ağaç çıkışıyla gündeme geldi, çevrecilerden büyük tepki!
Sıfır araç alacaklara iyi, ikinci el araç satıcılarına kötü haber! Sıfır araç teslim tarihleri üç aydan 3 saate düştü
Sıfır araç alacaklara iyi, ikinci el araç satıcılarına kötü haber! Sıfır araç teslim tarihleri üç aydan 3 saate düştü
Motosiklet ile otomobilin feci şekilde çarpıştı, motosiklet sürücüsü takla atarak aracın diğer tarafına düştü
Motosiklet ile otomobilin feci şekilde çarpıştı, motosiklet sürücüsü takla atarak aracın diğer tarafına düştü
İstanbul'da ünlü gece kulübüne operasyon! Yabancı turist müşterilere, yabancı kadınlarla tuzak kuruyorlardı
İstanbul'da ünlü gece kulübüne operasyon! Yabancı turist müşterilere, yabancı kadınlarla tuzak kuruyorlardı
Kartal’da şüpheli ölüm! Stajer avukat doğum gününde çalıştığı hukuk bürosunun 11. katında düşerek öldü!
Kartal’da şüpheli ölüm! Stajer avukat doğum gününde çalıştığı hukuk bürosunun 11. katında düşerek öldü!
Yorumlananlar
Ekrem İmamoğlu Pendik'ten intikam mı alıyor! İBB AK Parti döneminde başlayan projeleri yarım bıraktı
Ekrem İmamoğlu Pendik'ten intikam mı alıyor! İBB AK Parti döneminde başlayan projeleri yarım bıraktı
Sakın depoları doldurmayın! Benzine güzel bir indirim bekleniyor!
Sakın depoları doldurmayın! Benzine güzel bir indirim bekleniyor!
Pınar Damar davasında avukattan çirkin savunma: Belki öldükten sonra tecavüze uğradı!
Pınar Damar davasında avukattan çirkin savunma: Belki öldükten sonra tecavüze uğradı!
Herkesin gözü bu karardaydı! AYM, ek Motorlu Taşıtlar Vergisi için kararını verdi!
Herkesin gözü bu karardaydı! AYM, ek Motorlu Taşıtlar Vergisi için kararını verdi!