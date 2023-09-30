Ne tamponu var, ne plakası! Bu arabayı trafikte görenler şaşkına dönüyor!

Sakarya'da tamponu, plakası olmadan trafiğe çıkan ve adeta yola sürtecek kadar yakın bir şekilde ilerleyen otomobili görenler şaşkına dönüyor.

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Ne tamponu var, ne plakası! Bu arabayı trafikte görenler şaşkına dönüyor!

Sakarya'da tamponu, plakası olmadan trafiğe çıkan ve adeta yola sürtecek kadar yakın bir şekilde ilerleyen otomobili görenler şaşkına dönüyor. Trafiği tehlikeye atan bu otomobil şehrin farklı noktalarında cep telefonu kameralarıyla görüntülendi.

Sakarya'da tamponu ve plakası olmadan trafiğe çıkan ve yola sıfır şekilde ilerleyen otomobili görenler dönüp bir daha bakıyor. Trafikte tehlike ve şaşkınlık oluşturan otomobil şehrin farklı noktalarında görüldü. Aracı görerek şaşıran vatandaşlar ise bu anları cep telefonu kameraları ile kayıt altına aldı.

Görüntüleri kaydeden kişilerin, "Arabanın ne plakası ne tamponu var, egzoz yerde. Allah'a emanet gidiyor bu araba. Böyle bir şey var mı? Trafiği tehlikeye attığını düşünüyorum, böyle trafiğe çıkılması çok yanlış. Allah korusun kazaya sebebiyet verebilir" ifadeleri de dikkatlerden kaçmadı.

Ne tamponu var, ne plakası! Bu arabayı trafikte görenler şaşkına dönüyor!

Ne tamponu var, ne plakası! Bu arabayı trafikte görenler şaşkına dönüyor!

Ne tamponu var, ne plakası! Bu arabayı trafikte görenler şaşkına dönüyor!

KAYNAK: İHA

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