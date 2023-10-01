Kafede otururken motosikletli şahsın silahlı saldırına uğradı

Başakşehir'de arkadaşları ile bir kafede oturan Abdurrahman Polat, motosikletli şahsın silahlı saldırısına uğrayan ağır şekilde yaralandı, Hastaneye kaldırılan Abdurrahman Polat, tüm müdahalelere rağmen kurtulamadı.

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Başakşehir'de kafede otururken, motosikletli şahsın silahlı saldırısına uğrayan bir kişi hayatını kaybetti. Polis ekipleri, kaçan motosikletli saldırganların yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

MOTOSİKLETE BİNEREK ARKADAŞI İLE BİRLİKTE KAYIPLARA KARIŞTI

Olay, akşam saatlerinde Başakşehir Güvercintepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, motosikletle cadde üzerindeki kafeye gelen 2 şahıstan biri, kafede arkadaşları ile oturan Abdurrahman Polat'a silahla 2 kez ateş etti. Saldırgan, motosiklete binerek arkadaşı ile birlikte kayıplara karışırken ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

HASTANEYE KALDIRDI ANCAK KURTAILAMADI

Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken ağır yaralanan Abdurrahman Polat, sağlık ekipleri tarafından ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Polat'ın kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi. Polisin şüphelileri arama çalışmaları ise devam ediyor.

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KAYNAK: İHA

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