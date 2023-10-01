Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Irak'ın kuzeyinde PKK'nın bir çok ini bombalandı

Milli Savunma Bakanlığı sitesinden yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyine hava harekatı düzenlenerek Gara, Kandil, ve Hakurk'ta çok sayıda teröristin öldürüldüğünü duyurdu.

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Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Irak'ın kuzeyinde PKK'nın bir çok ini bombalandı

MSB tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

PKK/KCK ve diğer terörist unsurları etkisiz hale getirerek; Irak Kuzeyinden halkımıza ve güvenlik güçlerimize yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğimizi sağlamak maksadıyla; Birleşmiş Milletler Anlaşması'nın 51'inci maddesinden doğan meşru müdafaa haklarımız doğrultusunda, Irak'ın Kuzeyindeki Metina, Hakurk, Kandil ve Gara bölgelerinde bulunan terörist hedeflerine 01 Ekim 2023 saat 21.00'da hava harekâtları icra edilmiş, icra edilen hava harekâtlarıyla Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) tarafından kullanılan ve içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak ve depolardan oluşan toplam 20 hedef imha edilmiştir.

İcra edilen harekâtlarda azami oranda yerli ve millî mühimmat kullanılarak çok sayıda terörist etkisiz hale getirilmiştir.

Asil milletimizin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri, geçmişte olduğu gibi bugün de ülkemizin ve milletimizin beka ve güvenliği için terörle mücadeleye tek bir terörist kalmayıncaya kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir.

Bu harekât sırasında; masum sivillerin, dost unsurların, tarihi ve kültürel varlıklar ile çevrenin zarar görmemesi için her türlü tedbir alınmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Irak'ın kuzeyinde PKK'nın bir çok in'i bombalandı

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KAYNAK: İHA

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