Ankara bombalı terör saldırı girişimi ile ilgili son dakika gelişmesi: Teröristlerden birinin kimliği tespit edildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bu gün Ankara'da içişleri bakanlığı girişi önünde bombalı saldırı girişiminde bulunurken etkisiz hale getirilen iki teröristen birinin kimliğinin belli olduğunu açıkladı.

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Ankara bombalı terör saldırı girişimi ile ilgili son dakika gelişmesi: Teröristlerden birinin kimliği tespit edildi


SON DAKİKA HABERİNE GÖRE...İçişleri Bakanlığı, Ankara'daki saldırıyı gerçekleştiren teröristlerden birinin PKK terör örgütü üyesi olduğunun belirlendiğini duyurdu.

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KAYNAK: İHA

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