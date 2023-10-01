Ankara bombalı terör saldırı girişimi ile ilgili son dakika gelişmesi: Teröristlerden birinin kimliği tespit edildi

SON DAKİKA HABERİNE GÖRE...İçişleri Bakanlığı, Ankara'daki saldırıyı gerçekleştiren teröristlerden birinin PKK terör örgütü üyesi olduğunun belirlendiğini duyurdu.
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KAYNAK: İHA