İki kişinin zor taşıdığı balık görenleri hayrete düşürdü: "60 kişilik bir aileyi doyurur"

Düzce'de yaklaşık 1 metre 60 santimetre boyunda olan yayın balıklarını taşımak kolay olmadı. Balıkçıların tartıdan zorlukla kaldırdığı balıklar vatandaşların ilgi odağı oldu.

YAYINLAMA
Google News
İki kişinin zor taşıdığı balık görenleri hayrete düşürdü: "60 kişilik bir aileyi doyurur"

Düzce'de yaklaşık 1 metre 60 santimetre boyunda olan yayın balıklarını taşımak kolay olmadı. Balıkçıların tartıdan zorlukla kaldırdığı balıklar vatandaşların ilgi odağı oldu.

Düzce'de balıkçı tezgahına asılan yaklaşık 1 metre 60 santim boyundaki 2 yayın balığı vatandaşların ilgi odağı oldu. Balığı tezgahın önünde asılı gören vatandaşlar bol bol fotoğraf çektirdi.

İki kişinin zor taşıdığı balık görenleri hayrete düşürdü: "60 kişilik bir aileyi doyurur"

Yayın balığını Düzce'ye getiren 33 yıllık balıkçı Ziya Yıldırım, yayın balığıyla 60 kişinin rahatlıkla doyabileceğini belirterek, "33 yıldır balıkçılık yapıyorum. Bugün tezgahlarımıza yayın balığı getirdik. Bu balığımız Kızılırmak'ta, akarsularda, nehirlerde tatlı suyun olduğu yerlerde yetişiyor. Yayın balığı tezgahımıza Çorum'dan geldi. Çorum'da bu işi yapan arkadaşlarımız var. Onlar bu balığı tutar, biz de onlardan alır ve vatandaşa satışa sunarız. Getirdiğimiz yayın balığı şu an 35 kilo civarındadır. Bu balığın kilogram fiyatı 120 lira. 60 kişilik bir aileyi rahatça doyurur" dedi.

İki kişinin zor taşıdığı balık görenleri hayrete düşürdü: "60 kişilik bir aileyi doyurur"

Yayın balığı, kısa süre tezgahta sergilenmesinin ardından parçalanarak sofralarında yemek isteyen balık tutkunlarına satılacak.

Beşiktaş’a israilli hakem! UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubunda hakem David Fuxman düdük çalacakBeşiktaş’a israilli hakem! UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubunda hakem David Fuxman düdük çalacak

Ayşenur Arslan'ın o skandal sözleri Halk TV yönetimi de çileden çıkarttı! Programına "üzülerek" son vermişler!Ayşenur Arslan'ın o skandal sözleri Halk TV yönetimi de çileden çıkarttı! Programına "üzülerek" son vermişler!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Sorosçu Kavala ile terörist Demirtaş'a özgürlük istemek mi meşruiyettir"MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Sorosçu Kavala ile terörist Demirtaş'a özgürlük istemek mi meşruiyettir"

Balayı dönüşü hayatının şokunu yaşadı! Hayat önce ağlattı, sonra güldürdüBalayı dönüşü hayatının şokunu yaşadı! Hayat önce ağlattı, sonra güldürdü

TÜİK açıkladı! İşte 2023 eylül ayı enflasyon rakamlarıTÜİK açıkladı! İşte 2023 eylül ayı enflasyon rakamları

Arı ile imtihanı ağır oldu! Esnaf hazırladığı şerbetin içine düşen arıyı çıkarmak isterken, canın zor kurtardı!Arı ile imtihanı ağır oldu! Esnaf hazırladığı şerbetin içine düşen arıyı çıkarmak isterken, canın zor kurtardı!

Bal üretiminde dünya sıralarında ikinci olduk!Bal üretiminde dünya sıralarında ikinci olduk!

Havalar soğumaya başladı! Uzmanlar uyardı: “Grip hastalığı Ekim ayında artışa geçiyor”Havalar soğumaya başladı! Uzmanlar uyardı: “Grip hastalığı Ekim ayında artışa geçiyor”

Meteoroloji 17 illi uyardı! Bu gün hava durumu nasıl, yağmur var mı, sıcaklıklar ne kadar? 3 Ekim Salı hava durumuMeteoroloji 17 illi uyardı! Bu gün hava durumu nasıl, yağmur var mı, sıcaklıklar ne kadar? 3 Ekim Salı hava durumu

PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin sözcüsü Çiğdem Kılıçgün Uçar, hadsiz şeklide Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni tehdit ettiPKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin sözcüsü Çiğdem Kılıçgün Uçar, hadsiz şeklide Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni tehdit etti

Ayşenur Aslan'dan yine skandal sözler! Hiç bir şey yapamadan ölen PKK'lı teröriste çok kızdı ''Hiç bir şey yapmadan ölünmez ''Ayşenur Aslan'dan yine skandal sözler! Hiç bir şey yapamadan ölen PKK'lı teröriste çok kızdı ''Hiç bir şey yapmadan ölünmez ''

İstanbul'da yaşayanlar dikkat! 21 ilçeye 3 Ekim Salı günü elektrik kesintisi olacak, İşte elektrik kesintisi olacak o ilçelerİstanbul'da yaşayanlar dikkat! 21 ilçeye 3 Ekim Salı günü elektrik kesintisi olacak, İşte elektrik kesintisi olacak o ilçeler

Suriye uyruklu 4 çocuk sel sularının tavana kadar dolu olan binan bodrum katında son anda kurtarıldıSuriye uyruklu 4 çocuk sel sularının tavana kadar dolu olan binan bodrum katında son anda kurtarıldı

Pendik'te trafikte kavga anı kamerada, önünü kestiği aracın şoförüne bıçak çekti darp etti, saldırganı annesi bile durduramadıPendik'te trafikte kavga anı kamerada, önünü kestiği aracın şoförüne bıçak çekti darp etti, saldırganı annesi bile durduramadı

ŞOK Marketler, “Cumhuriyetimizin 100. Yıl Şenlikleri” kapsamında 250 ürünü kapsayan büyük bir indirim kampanyası gerçekleştiriyorŞOK Marketler, “Cumhuriyetimizin 100. Yıl Şenlikleri” kapsamında 250 ürünü kapsayan büyük bir indirim kampanyası gerçekleştiriyor

Başkan Erdoğan açıkladı: TL varlıkları değer kazanacak, Türkiye'ye güvenen kazanacak , İşte detaylarBaşkan Erdoğan açıkladı: TL varlıkları değer kazanacak, Türkiye'ye güvenen kazanacak , İşte detaylar

Dilencinin 15 dakikada topladığı para zabıta ekiplerini hayrete düşürdü!Dilencinin 15 dakikada topladığı para zabıta ekiplerini hayrete düşürdü!

Sokaklarda çırılçıplak geziyordu! Manken Melisa Yaren'e hakimden şok ceza ''evden çıkmasın''Sokaklarda çırılçıplak geziyordu! Manken Melisa Yaren'e hakimden şok ceza ''evden çıkmasın''

Evsiz adam cenaze yıkama aracıyla yaşama tutundu!Evsiz adam cenaze yıkama aracıyla yaşama tutundu!

Masaj salonlarına şok baskın! Hatay’da yapılan baskında 27 yabancı uyruklu kadın yakalandı!Masaj salonlarına şok baskın! Hatay’da yapılan baskında 27 yabancı uyruklu kadın yakalandı!

Böyle ev sahibi olmaz olsun! Önce anahtarı kırdı sonra yapıştırıcı sürdü!Böyle ev sahibi olmaz olsun! Önce anahtarı kırdı sonra yapıştırıcı sürdü!

Evdeki eşyalar 6 aydır esrarengiz bir şekilde birden kayboluyordu! Şoke eden gerçeği güvenlik kamerası ortaya çıkarttıEvdeki eşyalar 6 aydır esrarengiz bir şekilde birden kayboluyordu! Şoke eden gerçeği güvenlik kamerası ortaya çıkarttı

Türkiye'nin gücüne güç katacak! Yerli motorda çalışmalar hızlandı, savunma sanayisi ihracatını katlayacakTürkiye'nin gücüne güç katacak! Yerli motorda çalışmalar hızlandı, savunma sanayisi ihracatını katlayacak

Aşı lobisi seçimler öncesi harekete geçti, halka korku salmaya başladı, Hedef Türkiye ekonomisiAşı lobisi seçimler öncesi harekete geçti, halka korku salmaya başladı, Hedef Türkiye ekonomisi

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'dan İstanbul depremi için yüreklere su serpen açıklama!
Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'dan İstanbul depremi için yüreklere su serpen açıklama!
Ayşenur Arslan'ın o skandal sözleri Halk TV yönetimi de çileden çıkarttı! Programına "üzülerek" son vermişler!
Ayşenur Arslan'ın o skandal sözleri Halk TV yönetimi de çileden çıkarttı! Programına "üzülerek" son vermişler!
Arı ile imtihanı ağır oldu! Esnaf hazırladığı şerbetin içine düşen arıyı çıkarmak isterken, canını zor kurtardı!
Arı ile imtihanı ağır oldu! Esnaf hazırladığı şerbetin içine düşen arıyı çıkarmak isterken, canını zor kurtardı!
İstanbul Valiliği Pazar günü için alarm verdi! Çok kuvvetli geliyor: Sel, su baskını, heyelan, yıldırım!
İstanbul Valiliği Pazar günü için alarm verdi! Çok kuvvetli geliyor: Sel, su baskını, heyelan, yıldırım!
Son Haberler
Yaşlılar farkındalık için yürüdü: "Sağlıklı beslen, hareket et, mutlu yaşa"
Yaşlılar farkındalık için yürüdü: "Sağlıklı beslen, hareket et, mutlu yaşa"
Selenay Sarıkaya 'Aile' dizisiyle bu akşam ekranlarda: "Nerde kalmıştık?"
Selenay Sarıkaya 'Aile' dizisiyle bu akşam ekranlarda: "Nerde kalmıştık?"
Bakan Alparslan Bayraktar açıkladı: Karadeniz gazından muhteşem haber! Üretim iki kat arttı
Bakan Alparslan Bayraktar açıkladı: Karadeniz gazından muhteşem haber! Üretim iki kat arttı
En iyi girişimci, Kastamonu Üniversitesi! TEKNOFEST 2023 İzmir’de en iyi girişim ödülüne layık gördü
En iyi girişimci, Kastamonu Üniversitesi! TEKNOFEST 2023 İzmir’de en iyi girişim ödülüne layık gördü
Ne tamponu var, ne plakası! Bu arabayı trafikte görenler şaşkına dönüyor!
Ne tamponu var, ne plakası! Bu arabayı trafikte görenler şaşkına dönüyor!
AK Parti'den İsveç'in başkenti Stocolm'de Cumhur Başkanı Erdoğan'a yapılan çirkin saldırıya çok sert tepki geldi
AK Parti'den İsveç'in başkenti Stocolm'de Cumhur Başkanı Erdoğan'a yapılan çirkin saldırıya çok sert tepki geldi
Çok Okunanlar
Memur- Emekli zammı ne kadar olacak 2023 -2024? 3 aylık enflasyon belli oldu, SSK , BAĞ-KUR emekli maaşlarına ne kadar zam gelecek?
Memur- Emekli zammı ne kadar olacak 2023 -2024? 3 aylık enflasyon belli oldu, SSK , BAĞ-KUR emekli maaşlarına ne kadar zam gelecek?
Bakan Alparslan Bayraktar açıkladı: Karadeniz gazından muhteşem haber! Üretim iki kat arttı
Bakan Alparslan Bayraktar açıkladı: Karadeniz gazından muhteşem haber! Üretim iki kat arttı
İYİ Partinin İzmir adayı Ümit Özlale partisine rest çekti! ''Eğer öyle bir şey olursa istifa ederim''
İYİ Partinin İzmir adayı Ümit Özlale partisine rest çekti! ''Eğer öyle bir şey olursa istifa ederim''
PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin sözcüsü Çiğdem Kılıçgün Uçar, hadsiz şeklide Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni tehdit etti
PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin sözcüsü Çiğdem Kılıçgün Uçar, hadsiz şeklide Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni tehdit etti
TEKNOFEST'e davet edilen Elon Musk’tan yanıt: Sabırsızlıkla bekliyorum!
TEKNOFEST'e davet edilen Elon Musk’tan yanıt: Sabırsızlıkla bekliyorum!
Doğal gaz kullananlar dikkat! Gaz kaçaklarının yüzde 90’ı bu sebepten kaynaklanıyor!
Doğal gaz kullananlar dikkat! Gaz kaçaklarının yüzde 90’ı bu sebepten kaynaklanıyor!
Yorumlananlar
Pınar Damar davasında avukattan çirkin savunma: Belki öldükten sonra tecavüze uğradı!
Pınar Damar davasında avukattan çirkin savunma: Belki öldükten sonra tecavüze uğradı!
Herkesin gözü bu karardaydı! AYM, ek Motorlu Taşıtlar Vergisi için kararını verdi!
Herkesin gözü bu karardaydı! AYM, ek Motorlu Taşıtlar Vergisi için kararını verdi!
Atatürk’ün fotoğrafına saygısızlık yapan liseli çocuğa istenen ceza belli oldu
Atatürk’ün fotoğrafına saygısızlık yapan liseli çocuğa istenen ceza belli oldu