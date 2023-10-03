Beşiktaş’a israilli hakem! UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubunda hakem David Fuxman düdük çalacak

Beşiktaş'ın, UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu'nda evinde İsviçre temsilcisi FC Lugano ile oynayacağı karşılaşmayı İsrail Futbol Federasyonu'ndan David Fuxman yönetecek.
UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu ikinci maçında Beşiktaş, 5 Ekim Perşembe günü saat 19.45'te Lugano ile karşı karşıya gelecek. Beşiktaş Stadyumu'nda oynanacak bu mücadelede İsrailli hakem David Fuxman düdük çalacak. Fuxman'ın yardımcılıklarını Omer Barbiro ve Rostislav Talis yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Erez Papir olacak.
Maçta VAR koltuğunda Ziv Adler, AVAR'da Nati Dotan oturacak.
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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)