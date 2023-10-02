Evsiz adam cenaze yıkama aracıyla yaşama tutundu!

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde eski bir cenaze yıkama aracında 3 koyunuyla birlikte yaşama tutunan şahsın, zorlu bir hayat mücadelesi veriyor. Elektrik, su ve teknolojiden uzak bir yaşam sürdüren şahıs, doğada buldukları ve mahallenin desteğiyle karnını doyuruyor.

3 KOYUNUNU AİLESİ GİBİ GÖRDÜĞÜNÜ BELİRTTİ

Pamukkale ilçesine bağlı Kocadere Mahallesi'nde yalnız yaşayan Süleyman Karaca (46), hayat hikayesi ile hem dinleyenleri hem de görenleri hayrete düşürüyor. Uzun süre kendi imkanlarıyla kurduğu, etrafını naylonla kapladığı elektriği olmayan barakada hayatını sürdüren Karaca, son 1 yıldır ise mahallede atıl durumunda olan cenaze yıkama aracında yaşamını sürdürüyor. Teknolojiden uzak bir yaşam süren Karaca, karnını doğada bulduğu meyve ve sebzelerin yanı sıra mahalle sakinlerinin verdiği yemeklerle doyuruyor. Derelerde yıkanan, suyu elektriği olmayan araçta barınan Karaca, aile sıcaklığını ise mahallenin verdiği 3 koyun hissediyor.

"BU HAYVANLAR BANA YOLDAŞ OLUYOR"

Vaktinin birçoğunu yalnız ve insanlardan uzak geçiren Karaca, tek istediğinin başını sokabileceği bir ev olduğunu söyledi. Uzun yıllardır yalnız yaşadığını ve tek varlığının kendisine verilen küçükbaş hayvan olduğunu söyleyen Süleyman Karaca, "Bir yıla yakındır cenaze yıkama aracında yaşadım. İki kışı burada atlattım. Böcek ve akrep her yerden çıkıyor. Huzurlu yaşamak mümkün değil. Suyu dereden alıyorum ve içeri getirip banyomu yapıyorum. Tek başıma idare etmeye devam ediyorum ve köylülerimizin arada desteği oluyor. Koyun ile kuzu veriyorlar ve onları besliyorum. Bir evim olsa bana yetecek. Daha iki tane koyun verdiler ve ihtiyacım var olması nedeniyle sattım ama çocukluktan koyun güttüğüm için onlar olmadan duramadım. Daha sonra tekrardan beslemeye başladım ve bunlar ile oyalanıyorum. Bu hayvanlar bana yoldaş oluyor" şeklinde konuştu.

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Karaca'nın yardımlarla kıt kanaat geçindiğini anlatan mahalle sakini Hüseyin Özel de "Köyümüzde yalnız yaşayan bir arkadaşımız oluyor. Burada kendi imkanlarıyla geçinmeye çalışıyor. Daha önce cenaze yıkıma aracında kalıyordu. Yakın zamanda biraz destek ile yan taraftaki kulübeye taşındı. Yaşadığı yerde elektrik ve su yok. Bizi yardımlarımız ile 3 tane koyun besliyor ve bu şekilde geçim sağlıyor. İlgili yetkilerden arkadaşımıza destek istiyoruz" dedi.

"BANYOSUNU BİLE DIŞARDA YAPIYOR"

Karaca'nın girdiği birçok işte neden gösterilmeden işten çıkarttıklarını ifade eden Süleyman Berberoğlu ise "Süleyman Karaca arkadaşımız daha önce cenaze aracında yaşamını sürdürüyordu. Tabi imkansızlıktan dolayı hiçbir iş yapamıyordu. İşe giriyor ve sonra çıkartılıyor. Kendisine saygı duyulmuyor. 3 tane küçükbaş hayvanı var ve onlar ile vakit geçiriyor. Ben bir tane konteyner konulmasını rica ediyorum. Elektrik ve su verilmesini talep ediyoruz. Banyosunu bile dışarda yapıyor ve gereken desteğin verilmesini istiyoruz" şeklinde konuştu.

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