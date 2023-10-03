2023 EYLÜL AYI ENFLASYON ORANI AÇIKLANDI
TÜİK Enflasyon oranı verilerini her ayın 3'ünde yayınlıyor.
Eylül ayı enflasyon rakamları bugün (3 Ekim 2023 Salı) açıklandı.
Tüketici fiyatları eylül ayında aylık yüzde 4,75 ile beklentilerin altında gerçekleşti. Yıllık enflasyon ise yüzde 61,53 oldu. Beklentiler aylık enflasyonun yüzde 5 olacağı yönündeydi.
2023 AĞUSTOS AYI ENFLASYON ORANI NEYDİ?
Ağustos ayında yıllık yüzde 58,94 olan enflasyon, bir önceki senenin Ağustos ayına göre yüzde 58,94 olarak gerçekleşmişti.