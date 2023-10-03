MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Sorosçu Kavala ile terörist Demirtaş'a özgürlük istemek mi meşruiyettir"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "CHP Genel Başkanı'nın bu iktidarın ahlaki ve siyasi meşruiyeti yoktur açıklaması, aziz milletimize hakaret ve husumet beyan eder. Parti içi çalkantılardan dolayı şok geçiren Kılıçdaroğlu'nun milletimizin takdir ve seçimine tahammülsüzlük göstermesi faşist dürtülerin sonucudur. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı seçen Türk milletidir. Cumhurbaşkanlığı kabinesini kuran Türk milletidir. Güvenoyunu doğrudan ve aracısız kullanan Türk milletidir. Peki bunun neresinde ahlaki ve siyasi boşluk veya meşruiyet sorunu vardır? Demokrasiyi demagojiye çeviren, klasik despotların tavrı neyse aynısını sergileyen Kılıçadroğlu için siyasi ve ahlaki meşruiyetin kaynağı nedir? Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere'de FETÖ'cülerle masa kurup ittifak protokolü hazırlamak mı meşruiyettir? HDP'ye, PKK'ya yani Yeşil Sol Parti'ye melun sözler vermek suretiyle aynı ihanet çatısı altında buluşmak mı meşruiyettir? Sorosçu Kavala ile terörist Demirtaş'a özgürlük istemek mi meşruiyettir? Kılıçdaroğlu anlatsın da dinleyelim. Kafasının içindekileri öğrenelim."

Balayı dönüşü hayatının şokunu yaşadı! Hayat önce ağlattı, sonra güldürdü

TÜİK açıkladı! İşte 2023 eylül ayı enflasyon rakamları

Arı ile imtihanı ağır oldu! Esnaf hazırladığı şerbetin içine düşen arıyı çıkarmak isterken, canın zor kurtardı!

Bal üretiminde dünya sıralarında ikinci olduk!

Havalar soğumaya başladı! Uzmanlar uyardı: “Grip hastalığı Ekim ayında artışa geçiyor”

Meteoroloji 17 illi uyardı! Bu gün hava durumu nasıl, yağmur var mı, sıcaklıklar ne kadar? 3 Ekim Salı hava durumu

PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin sözcüsü Çiğdem Kılıçgün Uçar, hadsiz şeklide Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni tehdit etti

Haberin Devamı

Ayşenur Aslan'dan yine skandal sözler! Hiç bir şey yapamadan ölen PKK'lı teröriste çok kızdı ''Hiç bir şey yapmadan ölünmez ''

İstanbul'da yaşayanlar dikkat! 21 ilçeye 3 Ekim Salı günü elektrik kesintisi olacak, İşte elektrik kesintisi olacak o ilçeler

Suriye uyruklu 4 çocuk sel sularının tavana kadar dolu olan binan bodrum katında son anda kurtarıldı

Pendik'te trafikte kavga anı kamerada, önünü kestiği aracın şoförüne bıçak çekti darp etti, saldırganı annesi bile durduramadı

ŞOK Marketler, “Cumhuriyetimizin 100. Yıl Şenlikleri” kapsamında 250 ürünü kapsayan büyük bir indirim kampanyası gerçekleştiriyor

Başkan Erdoğan açıkladı: TL varlıkları değer kazanacak, Türkiye'ye güvenen kazanacak , İşte detaylar

Dilencinin 15 dakikada topladığı para zabıta ekiplerini hayrete düşürdü!

Sokaklarda çırılçıplak geziyordu! Manken Melisa Yaren'e hakimden şok ceza ''evden çıkmasın''

Evsiz adam cenaze yıkama aracıyla yaşama tutundu!

Masaj salonlarına şok baskın! Hatay’da yapılan baskında 27 yabancı uyruklu kadın yakalandı!

Böyle ev sahibi olmaz olsun! Önce anahtarı kırdı sonra yapıştırıcı sürdü!

Evdeki eşyalar 6 aydır esrarengiz bir şekilde birden kayboluyordu! Şoke eden gerçeği güvenlik kamerası ortaya çıkarttı

Türkiye'nin gücüne güç katacak! Yerli motorda çalışmalar hızlandı, savunma sanayisi ihracatını katlayacak

Aşı lobisi seçimler öncesi harekete geçti, halka korku salmaya başladı, Hedef Türkiye ekonomisi

CHP'de FETÖ kavgası büyüyor, Muhittin Böcek'in vekili Oktay Başaran'a şok ihraç

VEDAŞ’tan terörden arındırılan bölgelere 100 milyonluk elektrik hizmeti

Cem Küçük, Özgür Demirtaş'ın Akbank'tan kovulduğunu iddia etti!