MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Sorosçu Kavala ile terörist Demirtaş'a özgürlük istemek mi meşruiyettir"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "CHP Genel Başkanı'nın bu iktidarın ahlaki ve siyasi meşruiyeti yoktur açıklaması, aziz milletimize hakaret ve husumet beyan eder"

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Sorosçu Kavala ile terörist Demirtaş'a özgürlük istemek mi meşruiyettir"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "CHP Genel Başkanı'nın bu iktidarın ahlaki ve siyasi meşruiyeti yoktur açıklaması, aziz milletimize hakaret ve husumet beyan eder. Parti içi çalkantılardan dolayı şok geçiren Kılıçdaroğlu'nun milletimizin takdir ve seçimine tahammülsüzlük göstermesi faşist dürtülerin sonucudur. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı seçen Türk milletidir. Cumhurbaşkanlığı kabinesini kuran Türk milletidir. Güvenoyunu doğrudan ve aracısız kullanan Türk milletidir. Peki bunun neresinde ahlaki ve siyasi boşluk veya meşruiyet sorunu vardır? Demokrasiyi demagojiye çeviren, klasik despotların tavrı neyse aynısını sergileyen Kılıçadroğlu için siyasi ve ahlaki meşruiyetin kaynağı nedir? Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere'de FETÖ'cülerle masa kurup ittifak protokolü hazırlamak mı meşruiyettir? HDP'ye, PKK'ya yani Yeşil Sol Parti'ye melun sözler vermek suretiyle aynı ihanet çatısı altında buluşmak mı meşruiyettir? Sorosçu Kavala ile terörist Demirtaş'a özgürlük istemek mi meşruiyettir? Kılıçdaroğlu anlatsın da dinleyelim. Kafasının içindekileri öğrenelim."

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Sorosçu Kavala ile terörist Demirtaş'a özgürlük istemek mi meşruiyettir"

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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