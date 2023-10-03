Selenay Sarıkaya 'Aile' dizisiyle bu akşam ekranlarda: "Nerde kalmıştık?"

Ekranların sevilen oyuncusu Selenay Sarıkaya sosyal medya hesabından "Nerde kalmıştık?" paylaşımıyla başrolde oynadığı 'Aile' adlı dizinin yeni sezonu başladığının mesajını verdi.

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Selenay Sarıkaya 'Aile' dizisiyle bu akşam ekranlarda: "Nerde kalmıştık?"

Selenay Sarıkaya 'Aile' dizisiyle bu akşam ekranlarda olacağını sosyal medya hesabından paylaşım yaparak belirtti.

Ekranların sevilen oyuncusu Selenay Sarıkaya sosyal medya hesabından "Nerde kalmıştık" paylaşımıyla başrolde oynadığı 'Aile' adlı dizinin yeni sezonu başladığının mesajını verdi.

Selenay Sarıkaya 'Aile' dizisiyle bu akşam ekranlarda: "Nerde kalmıştık?"

Ay Yapım’ın sevilen dizisi Aile için yeni sezon hazırlıkları başladı. 6 Haziran 2023 de 13. bölümü ile sezon finali yaparak ekranlara veda eden Aile dizisi 14. bölümü ile 2023 2024 yeni sezonunda ekranlarda olmaya devam edecek. Aile dizisinin 2. sezonu için 17 bölümlük bir anlaşma yapıldı. Dizinin 30. bölümden sonra geleceği belirsiz.

Selenay Sarıkaya 'Aile' dizisiyle bu akşam ekranlarda: "Nerde kalmıştık?"Aile dizisinin 2. sezonunda başrol oyuncuları Serenay Sarıkaya, Kıvanç Tatlıtuğ, Canan Ergüder, Nur Süreri Levent Ülgen ve Yüsra Geyik diziye devam edecek. Bunun yanında Aile dizisinin 2. sezonunda dizinin kadrosuna bir çok oyuncu dahil olacak.

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KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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